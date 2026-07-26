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حمله روسیه به کشتی ترکیه‌ای در نزدیکی منطقه اودسا

کشتی باری تحت مدیریت یک شرکت‌ ترکیه‌ای که با پرچم پالائو تردد می‌کرد هدف حمله یک پهپاد روسیه در نزدیکی منطقه اودسای اوکراین قرار گرفت.
کد خبر: ۱۳۸۶۶۵۴
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کشتی

به گزارش تابناک به نقل از ایندیا تودی، این کشتی با نام «ای‌جی‌ان رنگنار» با پرچم پالائو دچار آتش‌سوزی شده و رسانه‌های هندی گزارش دادند که در این کشتی خدمه هندی حضور داشته‌ و بعد از این حمله دو ملوان هندی نجات یافتند و دو تن دیگر ناپدید هستند.

بنا بر این گزارش، این حمله خسارات قابل‌توجهی به بخش‌های مختلف کشتی از جمله محل استراحت خدمه و عرشه فرماندهی وارد کرده و موجب وقوع آتش‌سوزی گسترده و تخلیه اضطراری خدمه شد.

بر اساس اعلام سفارت هند در اوکراین، در زمان این حادثه چهار ملوان هندی روی این کشتی حضور داشتند که دو تن از آن‌ها نجات یافته و وضعیت دو تن دیگر همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. سفارت هند در بیانیه‌ای اعلام کرده است که عملیات جست‌وجو و نجات برای یافتن ملوانان مفقود ادامه دارد و این نهاد دیپلماتیک در تماس نزدیک با مقامات مربوطه برای پیگیری وضعیت آن‌ها به سر می‌برد.

این حادثه تنها یک هفته پس از حمله مشابهی رخ می‌دهد که در تاریخ ۱۸ ژوئیه منجر به جان باختن یک ملوان هندی دیگر روی یک کشتی تجاری در دریای سیاه شد. تشدید حملات علیه کشتی‌های تجاری در این منطقه، نگرانی‌های جدی را در مورد ایمنی ناوبری و آزادی تجارت بین‌المللی برانگیخته است.

در پی افزایش این گونه حملات و جان باختن پنج ملوان هندی در چند ماه اخیر، دولت هند روز یکشنبه با صدور یک هشدار دریانوردی، از اتباع و شرکت‌های کشتیرانی این کشور خواست تا پیش از پذیرش مأموریت در آب‌های پرتنش دریای سیاه، ریسک‌های امنیتی را به‌دقت ارزیابی کنند.

بندر اودسا به عنوان یکی از مهم‌ترین بنادر صادراتی اوکراین، از زمان آغاز درگیری‌ها در سال ۲۰۲۲، بارها هدف حملات پهپادی و موشکی روسیه قرار گرفته است.

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