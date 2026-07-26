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تهدیدات ترامپ، ایران را تسلیم نمی‌کند

نشریه هیل در یادداشتی هشدار داد تهدیدهای دونالد ترامپ برای بمباران زیرساخت‌های ایران و بازگرداندن این کشور به «عصر حجر»، نه‌تنها تهران را وادار به عقب‌نشینی نخواهد کرد، بلکه با افزایش همبستگی داخلی، گسترش جنگ و تشدید هزینه‌های انسانی، نتیجه‌ای معکوس برای آمریکا به همراه خواهد داشت.
کد خبر: ۱۳۸۶۶۵۳
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ترامپ

به گزارش روزنامه هیل، تجربه جنگ‌های مدرن نشان می‌دهد حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی، برخلاف تصور بسیاری از رهبران سیاسی، به ندرت دشمن را وادار به تسلیم می‌کند و در بیشتر موارد تنها به افزایش تلفات انسانی، تقویت روحیه مقاومت و طولانی‌تر شدن درگیری‌ها می‌انجامد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ این یادداشت با اشاره به حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران تاکید می‌کند که دامنه اهداف از مراکز نظامی و هسته‌ای به پل‌ها، خطوط راه‌آهن، بنادر و تأسیسات انرژی گسترش یافته است؛ تغییری که در بسیاری از جنگ‌های گذشته نیز رخ داده، اما معمولاً نتوانسته اهداف سیاسی و نظامی مهاجمان را محقق کند.

هیل با استناد به پژوهش‌های «رابرت پیپ»، کارشناس قدرت هوایی، تأکید می‌کند بمباران به‌تنهایی به‌ندرت موجب تسلیم کشور‌ها می‌شود. به نوشته این روزنامه، تجربه بریتانیا در جنگ جهانی دوم، ویتنام، عراق و اوکراین نشان داده است حملات گسترده به زیرساخت‌ها اغلب موجب افزایش انسجام ملی و مقاومت در برابر مهاجمان می‌شود.

این یادداشت همچنین به جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۱ اشاره می‌کند که در آن، نابودی شبکه برق، پل‌ها و زیرساخت‌های عراق خسارت سنگینی به غیرنظامیان وارد کرد، اما در نهایت این حمله زمینی بود که بغداد را به خروج از کویت وادار کرد.

به نوشته هیل، در جنگ کوزوو نیز ناتو پس از ناکامی در دستیابی به اهداف اولیه، دامنه حملات را به شبکه برق، پالایشگاه‌ها، پل‌ها و ساختمان‌های دولتی گسترش داد؛ اقدامی که موجب خاموشی گسترده و آسیب شدید به زندگی غیرنظامیان شد.

هیل با اشاره به اظهارات اخیر ترامپ مبنی بر «بازگرداندن ایران به عصر حجر» و تهدید به هدف قرار دادن نیروگاه‌ها، پل‌ها و زیرساخت‌های حیاتی ایران، هشدار می‌دهد چنین حملاتی در صورت اجرا می‌تواند مصداق جنایت جنگی باشد و خطر گسترش درگیری به سراسر منطقه و آسیب به اقتصاد جهانی را افزایش دهد.

در پایان این یادداشت آمده است که سیاست‌گذاران آمریکایی باید از خود بپرسند آیا تشدید حملات هوایی واقعاً به پایان جنگ منجر خواهد شد یا صرفاً این درگیری را طولانی‌تر و پرهزینه‌تر خواهد کرد؛ زیرا تجربه تاریخی نشان می‌دهد حمله به زیرساخت‌های حیاتی، بیش از آنکه موجب تسلیم شود، اراده کشور هدف برای ادامه مقاومت را تقویت می‌کند.

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ترامپ حملات آمریکا رژیم صهیونیستی جنگ خلیج فارس زیرساخت
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