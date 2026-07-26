عکس: قلعه الموت ثبت جهانی شد
سیامین اثر تاریخی ایران با عنوان «دژ الموت و استحکامات دفاعی وابسته به آن» در استان قزوین صبح یکشنبه (۴ مرداد) در فهرست میراث جهانی یونسکو در فهرست میراث جهانی به ثبت رسید. قلعه «الموت» ناحیهای در رودبار دیلم در حدود ۱۰۵ کیلومتری شمال قزوین است که امروزه به رودبار الموت مشهور است و تا حدود سده ۹ قمری به عنوان دژی تسخیر ناپذیر مقر فرمانروایی اسماعیلیان بود و به همین دلیل نقشی مهم در تاریخ سیاسی و نظامی شمال ایران داشته و حتی کلید دروازه دیلمان و گیلان به شمار میرفته است. این دژ امروزه بر فراز کوهی در کنار روستای گازاخان قرار دارد و یکی از جاذبههای گردشگری و قلعههای منحصر به فرد ایران محسوب میشود.
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