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کد خبر: ۱۳۸۶۶۵۰
بازدید: ۶۳۸۸
نظرات: ۱

عکس: قلعه الموت ثبت جهانی شد

سی‌امین اثر تاریخی ایران با عنوان «دژ الموت و استحکامات دفاعی وابسته به آن» در استان قزوین صبح یک‌شنبه (۴ مرداد) در فهرست میراث جهانی یونسکو در فهرست میراث جهانی به ثبت رسید. قلعه «الموت» ناحیه‌ای در رودبار دیلم در حدود ۱۰۵ کیلومتری شمال قزوین است که امروزه به رودبار الموت مشهور است و تا حدود سده ۹ قمری به عنوان دژی تسخیر ناپذیر مقر فرمانروایی اسماعیلیان بود و به همین دلیل نقشی مهم در تاریخ سیاسی و نظامی شمال ایران داشته و حتی کلید دروازه دیلمان و گیلان به شمار می‌‎رفته است. این دژ امروزه بر فراز کوهی در کنار روستای گازاخان قرار دارد و یکی از جاذبه‌های گردشگری و قلعه‌های منحصر به فرد ایران محسوب می‌شود.

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برچسب‌ها:
عکس تاریخی ثبت جهانی قلعه الموت قلعه الموت
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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نظرات شما
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۹:۲۳
بفرستید برای ترامپ که میخواهد ما را به عصر غارنشینی ببرد.
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