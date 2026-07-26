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مسکو: تعلیق حملات به ایران کافی نیست

نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین روز یکشنبه تأکید کرد که تنش‌ها پیرامون ایران راه‌حل نظامی ندارد.
کد خبر: ۱۳۸۶۶۴۹
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نماینده مسکو

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین میخائیل اولیانوف با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس به توقف تجاوزات نظامی آمریکا علیه ایران واکنش نشان داد.

وی در این باره اظهار داشت: «به تعلیق درآوردن برنامه‌ها برای گسترش حملات به ایران کافی نیست. این برنامه‌ها باید لغو شوند. وقت آن رسیده که بپذیریم این درگیری راه‌حل نظامی ندارد.»

آمریکا در دو هفته اخیر با نقض مکرر آتش‌بس، تجاوز نظامی علیه ایران را از سر گرفته و چند نقطه از ایران را بمباران کرد.

این حملات با پاسخ قاطع نیرو‌های مسلح ایران همراه بود و چندین پایگاه و تأسیسات مرتبط با آمریکا در منطقه هدف قرار گرفتند.

با این حال، ارتش آمریکا در دو روز گذشته حملات را متوقف کرده است. سی‌ان‌ان در این باره گزارش داده که جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا و دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، در جریان نشستی در کاخ سفید در روز جمعه، نگرانی خود را درباره تشدید جنگ علیه ایران ابراز نموده و به کاهش ذخایر تسلیحاتی آمریکا و دیگر پیامد‌های منفی احتمالی اشاره کردند.

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مسکو تعلیق تجاوز نظامی نیروهای مسلح جی دی ونس
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