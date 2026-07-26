صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

کویت توافق همکاری دفاعی با پاکستان را تصویب کرد

کویت توافقنامه همکاری دفاعی با پاکستان را که سال ۲۰۲۳ به امضای دو کشور رسیده بود، به‌طور رسمی تصویب کرد.
کد خبر: ۱۳۸۶۶۴۷
| |
3109 بازدید
|
۲
کویت

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ کویت به‌طور رسمی توافقنامه همکاری دفاعی با پاکستان را تصویب کرد؛ اقدامی که به گزارش رسانه‌های پاکستانی، گامی مهم در تقویت روابط نظامی و امنیتی بین دو کشور به شمار می‌رود.

این توافقنامه که ۱۱ ژوئن ۲۰۲۳ در کویت امضا شده بود، اکنون با انتشار مصوبه آن در روزنامه رسمی «الکویت الیوم» لازم‌الاجرا شده و پشتوانه حقوقی یافته است.

بر اساس این توافق، پاکستان و کویت همکاری‌های خود را در طیف گسترده‌ای از حوزه‌های دفاعی، از جمله آموزش نظامی، پشتیبانی لجستیکی، همکاری‌های علمی و فناوری، تبادل اطلاعات و تبادل نیرو‌های نظامی، کارشناسان فنی و متخصصان گسترش خواهند داد.

برای تضمین اجرای مؤثر این توافق، دو طرف قرار است از طریق پروتکل‌ها و برنامه‌های اجرایی، برنامه‌های همکاری سالانه تدوین کنند.

این توافق همچنین مقررات سختگیرانه‌ای برای حفاظت از اطلاعات طبقه‌بندی‌شده در نظر گرفته است.

بر این اساس، هرگونه اسناد محرمانه، اطلاعات و سایر اسناد یا تجهیزات مبادله‌شده در چارچوب این توافق، بدون رضایت کتبی کشور ارائه‌دهنده، قابل انتقال به هیچ کشور ثالثی نخواهد بود.

طبق گزارش‌ها، تصویب رسمی این توافق تنها چند روز پس از انتشار گزارش‌هایی انجام شده که نشان می‌داد پاکستان و کویت در حال بررسی گسترش همکاری‌های دفاعی و امنیتی با توجه به تحولات امنیتی منطقه هستند.

بر اساس این گزارش‌ها، گفت‌و‌گو‌های دو طرف احتمالاً شامل همکاری‌های آتی در حوزه‌های تأمین تجهیزات نظامی و امنیت انرژی هم خواهد شد؛ اما مقام‌های دو کشور تأکید کرده‌اند که هرگونه توافق یا همکاری گسترده‌تر هنوز در مراحل اولیه بررسی قرار دارد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
کویت توافق دفاعی پاکستان آموزش نظامی
جنگی که طراحی شده؛ روایت یک سناریوی شش‌مرحله‌ای علیه ایران
سیاست ۵۰ ساله «عدم اشاعه» آمریکا با توافق هسته‌ای با عربستان تضعیف می‌شود/ تناقض رویکرد ترامپ به برنامه هسته‌ای ایران آشکار شد
انفجار در مقر ناوگان پنجم آمریکا/تجاوز نظامی ارتش تروریستی آمریکا علیه ایران
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بازگشایی گذرگاه مرزی کویت و عراق پس از حمله پهپادی
بنادر کویت و عربستان خالی شدند
ادعای کویت درباره عملیات نظامی علیه ایران
آغاز تحرکات تازه در پرونده مذاکرات ایران و آمریکا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
0
2
پاسخ
پاکستان دوست داره با ما وارد جنگ بشه؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
2
0
پاسخ
خدا برای پاکستان داغون این وسط خواسته!
درگیری شدید و توهین آمیز دو نماینده مجلس را ببینید  (۱۹۷ نظر)
جنجال و اشک فردوسی پور را ببینید: بیایید مرا بگیرید!  (۱۸۳ نظر)
برای امیر قلعه‌نویی که صفرها برایش بی معنا هستند/ ایثار کنندگان از جان و مال مردم!  (۱۱۸ نظر)
نام رهبر شهید را نمی‌توان خرج روایت‌های مبهم کرد / این بار حق با صداوسیماست  (۱۱۴ نظر)
اکبر عبدی درگذشت  (۷۷ نظر)
شبهه‌افکنی به نام مطالبه‌گری/ نسخه‌ای برای دوقطبی‌سازی در روزهای نیاز به وحدت  (۷۶ نظر)
ریز پاداش‌های اعضای تیم ملی و کارمندان فدراسیون/ آقای تاج شفاف‌سازی کنید!  (۷۲ نظر)
ایران باید از طریق میانجی‌ها به مسیر دیپلماسی بازگردد/آمریکا به دنبال تصرف جزایر ایران نیست/ آمریکا با بمباران جنوب کشور به دنبال سلب کنترل تنگه هرمز از ایران است  (۶۶ نظر)
حمله شدید خوش چشم کارشناس صداوسیما به عراقچی را ببینید  (۶۵ نظر)
تمسخر مجری زحمت کش توسط فردوسی پور!  (۶۰ نظر)
اظهارات ضدونقیض سخنگوی دولت؛ آیا باید منتظر افزایش قیمت بنزین باشیم؟  (۵۷ نظر)
تلاش میانجی‌ها برای پیش بردن طرح آتش بس جدید میان ایران و آمریکا/ طرفین رضایت خود را برای گفت‌و‌گو اعلام کردند  (۵۰ نظر)
اگر انحصار خودرو نشکند، منتظر اعتراضات گسترده باشید! / چرا قانون خودروهای نو و فرسوده اجرا نمی‌شود؟  (۵۰ نظر)
سیگنال مذاکراتی ایران به آمریکا؟/ تهران در حال بررسی پیشنهاد میانجی‌ها  (۵۰ نظر)
لبخند از لب‌های سینما رفت؛ از  اکبر عبدی چه ارثی به جا ماند؟  (۴۹ نظر)
tabnak.ir/005ojH
tabnak.ir/005ojH