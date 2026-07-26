کویت توافق همکاری دفاعی با پاکستان را تصویب کرد

کویت توافقنامه همکاری دفاعی با پاکستان را که سال ۲۰۲۳ به امضای دو کشور رسیده بود، به‌طور رسمی تصویب کرد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ کویت به‌طور رسمی توافقنامه همکاری دفاعی با پاکستان را تصویب کرد؛ اقدامی که به گزارش رسانه‌های پاکستانی، گامی مهم در تقویت روابط نظامی و امنیتی بین دو کشور به شمار می‌رود.

این توافقنامه که ۱۱ ژوئن ۲۰۲۳ در کویت امضا شده بود، اکنون با انتشار مصوبه آن در روزنامه رسمی «الکویت الیوم» لازم‌الاجرا شده و پشتوانه حقوقی یافته است.

بر اساس این توافق، پاکستان و کویت همکاری‌های خود را در طیف گسترده‌ای از حوزه‌های دفاعی، از جمله آموزش نظامی، پشتیبانی لجستیکی، همکاری‌های علمی و فناوری، تبادل اطلاعات و تبادل نیرو‌های نظامی، کارشناسان فنی و متخصصان گسترش خواهند داد.

برای تضمین اجرای مؤثر این توافق، دو طرف قرار است از طریق پروتکل‌ها و برنامه‌های اجرایی، برنامه‌های همکاری سالانه تدوین کنند.

این توافق همچنین مقررات سختگیرانه‌ای برای حفاظت از اطلاعات طبقه‌بندی‌شده در نظر گرفته است.

بر این اساس، هرگونه اسناد محرمانه، اطلاعات و سایر اسناد یا تجهیزات مبادله‌شده در چارچوب این توافق، بدون رضایت کتبی کشور ارائه‌دهنده، قابل انتقال به هیچ کشور ثالثی نخواهد بود.

طبق گزارش‌ها، تصویب رسمی این توافق تنها چند روز پس از انتشار گزارش‌هایی انجام شده که نشان می‌داد پاکستان و کویت در حال بررسی گسترش همکاری‌های دفاعی و امنیتی با توجه به تحولات امنیتی منطقه هستند.

بر اساس این گزارش‌ها، گفت‌و‌گو‌های دو طرف احتمالاً شامل همکاری‌های آتی در حوزه‌های تأمین تجهیزات نظامی و امنیت انرژی هم خواهد شد؛ اما مقام‌های دو کشور تأکید کرده‌اند که هرگونه توافق یا همکاری گسترده‌تر هنوز در مراحل اولیه بررسی قرار دارد.