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شرط ایران برای احیای مذاکرات چیست؟

ایران به مسئولان پاکستانی اعلام کرده است که از مذاکرات خارج نشده، بلکه «آن را به تعلیق درآورده است».
کد خبر: ۱۳۸۶۶۴۵
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8285 بازدید
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۲
تیم مذاکره کننده

الحدث به نقل از یک منبع بلندپایه نوشت: ایران به مسئولان پاکستانی اعلام کرده است که از مذاکرات خارج نشده، بلکه «آن را به تعلیق درآورده است».

به گزارش تابناک به نقل از انتخاب؛ در ادامه این مطلب آمده است: ایران به پاکستان تأکید کرده است که ادامهٔ مذاکرات بر اساس یادداشت تفاهم ضرورت دارد.

ایران خواستار از سرگیری مذاکرات دربارهٔ تنگه هرمز، سپس آزادسازی دارایی‌های مسدودشده و سپس رسیدگی به پروندهٔ هسته‌ای است.

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برچسب ها
الحدث پاکستان مذاکرات تعلیق تنگه هرمز
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
0
1
پاسخ
بوی سازش با قاتل رهبر و ملت میاد !!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
1
1
پاسخ
تا پولمون رو ندهند مذاکره نکنید
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