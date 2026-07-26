شرط ایران برای احیای مذاکرات چیست؟

ایران به مسئولان پاکستانی اعلام کرده است که از مذاکرات خارج نشده، بلکه «آن را به تعلیق درآورده است».

الحدث به نقل از یک منبع بلندپایه نوشت: ایران به مسئولان پاکستانی اعلام کرده است که از مذاکرات خارج نشده، بلکه «آن را به تعلیق درآورده است».

به گزارش تابناک به نقل از انتخاب؛ در ادامه این مطلب آمده است: ایران به پاکستان تأکید کرده است که ادامهٔ مذاکرات بر اساس یادداشت تفاهم ضرورت دارد.

ایران خواستار از سرگیری مذاکرات دربارهٔ تنگه هرمز، سپس آزادسازی دارایی‌های مسدودشده و سپس رسیدگی به پروندهٔ هسته‌ای است.