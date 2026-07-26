عکس: بحران آتشسوزی در فرانسه
آتشسوزی گسترده در جنوبغرب فرانسه، با پیشروی شعلهها تا ۱۵ کیلومتری بوردو، مقامهای محلی را ناچار کرد دهها هزار نفر دیگر را تخلیه کنند؛ به این ترتیب، شمار افرادی که فقط در منطقه ژیروند خانههای خود را ترک کردهاند به ۲۲۰ هزار نفر رسید و مجموع آوارگان این آتشسوزیها در فرانسه از ۲۵۰ هزار نفر فراتر رفت.
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برچسبها:عکس بین الملل آتش سوزی فرانسه
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