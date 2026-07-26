عکس: مراسم تشییع پیکر زنده یاد «اکبر عبدی»
مراسم تشییع پیکر زندهیاد اکبر عبدی، بازیگر سینما و تلویزیون، صبح یکشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۵ از مقابل تالار وحدت برگزار شد. پیکر این هنرمند در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) به خاک سپرده خواهد شد. زندهیاد اکبر عبدی، شامگاه جمعه دوم مرداد در ۶۶ سالگی درگذشت. عکس: علی هدایتی، سارا عبدالهی، علی احمدوند
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نظرات شما
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۱
غیر قابل انتشار: ۱
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۱
غیر قابل انتشار: ۱
ناشناس
۰۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۱۳
هنرمندی که همه ی قشرها را دور هم جمع کرد
ایرانی اصیل یعنی این
ایرانی اصیل یعنی این
ناشناس
۰۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۹:۱۰
خداوند بیامرزه بازیگر خوبی بود اهل جنجال و حاشیه هم نبودش
خاجی کریم کشتہ
خدا رخمت کند اکبر عبدی را آدم خوب بود