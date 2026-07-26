عکس: مراسم تشییع پیکر زنده یاد «اکبر عبدی»

مراسم تشییع پیکر زنده‌یاد اکبر عبدی، بازیگر سینما و تلویزیون، صبح یکشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۵ از مقابل تالار وحدت برگزار شد. پیکر این هنرمند در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) به خاک سپرده خواهد شد. زنده‌یاد اکبر عبدی، شامگاه جمعه دوم مرداد در ۶۶ سالگی درگذشت. عکس: علی هدایتی، سارا عبدالهی، علی احمدوند