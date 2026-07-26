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کد خبر: ۱۳۸۶۶۲۸
بازدید: ۳۴۴۸۹
نظرات: ۴

عکس: مراسم تشییع پیکر زنده یاد «اکبر عبدی»

مراسم تشییع پیکر زنده‌یاد اکبر عبدی، بازیگر سینما و تلویزیون، صبح یکشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۵ از مقابل تالار وحدت برگزار شد. پیکر این هنرمند در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) به خاک سپرده خواهد شد. زنده‌یاد اکبر عبدی، شامگاه جمعه دوم مرداد در ۶۶ سالگی درگذشت. عکس: علی هدایتی، سارا عبدالهی، علی احمدوند

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برچسب‌ها:
عکس خبری اکبرعبدی سینما تلوزیون
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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نظرات شما
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۱
غیر قابل انتشار: ۱
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۱
غیر قابل انتشار: ۱
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۱۳
هنرمندی که همه ی قشرها را دور هم جمع کرد
ایرانی اصیل یعنی این
پاسخ
18
2
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۹:۱۰
خداوند بیامرزه بازیگر خوبی بود اهل جنجال و حاشیه هم نبودش
پاسخ
7
0
خاجی کریم کشتہ
خدا رخمت کند اکبر عبدی را آدم خوب بود
آبان
Iran (Islamic Republic of)
۰۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۱۵
خیلی زود رفتی. کاش بازم دیرت میشد
پاسخ
1
0