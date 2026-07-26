وقوع دومین حادثه دریایی در دریای سرخ

سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس از دریافت گزارش حمله به یک نفتکش در آب‌های نزدیک سواحل یمن خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO) اعلام کرد که گزارشی درباره وقوع یک حادثه در جنوب دریای سرخ دریافت کرده است.

بر اساس گزارش ارائه‌شده به این سازمان، یک نفتکش برخورد یک پرتابه ناشناس با سطح آب را در فاصله‌ای بسیار نزدیک به شناور مشاهده کرده است.

سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس همچنین اعلام کرد: گزارش‌ها تأیید می‌کنند که شناور و خدمه آن در سلامت کامل هستند. در حال حاضر، تأثیرات احتمالی زیست‌محیطی این حادثه هنوز تأیید نشده است.

در ادامه بیانیه این سازمان آمده است: به همه شناورها توصیه می‌شود هنگام عبور از این منطقه با احتیاط کامل تردد کنند و هرگونه فعالیت مشکوک را به UKMTO گزارش دهند. تحقیقات درباره این حادثه همچنان از سوی مراجع ذی‌صلاح ادامه دارد.

برخی منابع رسانه‌ای غیر رسمی نیز از احتمال هدف قرار گرفته شدن یک نفتکش وابسته به عربستان سعودی خبر داده‌اند.

پیشتر نیز منابع خبری از هدف قرار گرفتن یک کشتی در دریای سرخ خبر دادند.