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چرا آمریکا به موشک‌های ایران اجازه عبور می‌دهد؟

دو مقام ارشد آمریکایی می‌گویند فرماندهان نظامی ایالات متحده به برخی از موشک‌ها و پهپادهای انفجاری ایران اجازه می‌دهند تا از سامانه‌های دفاع هوایی عبور کنند تا ذخایر محدود موشک‌های رهگیر را حفظ نمایند.
کد خبر: ۱۳۸۶۶۲۳
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موشک ایرانی

به گزارش تابناک؛ ان‌بی‌سی نوشت: دو مقام ارشد آمریکایی می‌گویند فرماندهان نظامی ایالات متحده به برخی از موشک‌ها و پهپاد‌های انفجاری ایران اجازه می‌دهند تا از سامانه‌های دفاع هوایی عبور کنند تا ذخایر محدود موشک‌های رهگیر را حفظ نمایند.

به گزارش انتخاب، با توجه به اینکه ایران از زمان آغاز جنگ نزدیک به ۹۰۰۰ پرتابه شلیک کرده است، نیرو‌های آمریکایی اولویت را به رهگیری تهدیداتی می‌دهند که مستقیماً متوجه پرسنل نظامی آنهاست، و در عین حال حملات به زیرساخت‌هایی مانند باند‌های فرودگاه، رادار‌ها و تأسیسات سوختی را می‌پذیرند.

این رویکرد با هدف حفظ ذخایر موشک‌های رهگیر پاتریوت، تاد (THAAD) و سری اس‌ام (SM) صورت می‌گیرد؛ موشک‌هایی که گران‌قیمت هستند و جایگزینی آنها ممکن است سال‌ها زمان ببرد.

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موشک ایران پدافند هوایی جنگ ذخایر موشکی پاتریوت
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