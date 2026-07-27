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بخشایش در گفتگو با تابناک:

ایران باید سهم ۲۰ درصدی خود از دریای خزر را تثبیت کند / ورود مجلس به رژیم حقوقی خزر

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اینکه در موضوع رژیم حقوقی دریای خزر، پیش از تصویب نهایی این موضوع باید سهم ایران به‌طور شفاف و قابل دفاع مشخص شود، گفت: دولت باید در مذاکرات، تثبیت سهم ۲۰ درصدی ایران را پیگیری کند و مجلس بدون تعیین تکلیف این مسئله نباید از کنار آن عبور کند.
کد خبر: ۱۳۸۶۶۱۵
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6127 بازدید
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۱۴

ایران باید سهم ۲۰ درصدی خود از دریای خزر را تثبیت کند / ورود مجلس به رژیم حقوقی خزر

احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره لایحه رژیم حقوقی دریای خزر اظهار کرد: دریای خزر پنج کشور ساحلی دارد که سال‌ها درباره نحوه تقسیم و تعیین سهم هر کشور در این پهنه آبی مذاکره کرده‌اند.

وی افزود: در ابتدا کشورهای ساحلی پیشنهادها و طرح‌های مختلفی از جمله تعیین خط مبدا در دریا را مطرح کردند، اما یکی از مباحث مهم این است که ایران و شوروی سابق پیش از فروپاشی، دریا را به‌صورت مشترک در اختیار داشتند؛ بنابراین از نگاه تاریخی، بحث سهم ۵۰ درصدی ایران و ۵۰ درصدی شوروی سابق مطرح بوده است.

بخشایش ادامه داد: پس از فروپاشی شوروی و تشکیل کشورهای جدید، این دیدگاه مطرح شد که هر کشور ساحلی باید سهمی از دریای خزر داشته باشد و برخی کشورها بر تقسیم مساوی میان پنج کشور تأکید کردند. با این حال، بر اساس برخی برآوردها، سهم فعلی ایران در خزر کمتر از این میزان و حدود ۹ تا ۱۳ درصد عنوان شده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به روند تصویب این موضوع گفت: این مسئله ابتدا در شورای وزیران مطرح و سپس در هیئت دولت تصویب شده است و برای قانونی شدن نیازمند بررسی و تصویب مجلس است.

وی تصریح کرد: به نظر من مجلس باید پیش از تصویب نهایی، از دولت بخواهد که موضوع سهم مشخص ایران را در مذاکرات پیگیری کند و این مسئله به مذاکرات آینده موکول نشود. دولت باید تلاش کند سهم ۲۰ درصدی ایران را در رژیم حقوقی خزر تثبیت کند و سپس این موضوع برای تصویب به مجلس ارائه شود.

ایران باید سهم ۲۰ درصدی خود از دریای خزر را تثبیت کند / ورود مجلس به رژیم حقوقی خزر

بخشایش خاطرنشان کرد: البته باید توجه داشت که افزایش سهم ایران به ۲۰ درصد، ممکن است با اعتراض برخی کشورهای ساحلی از جمله جمهوری آذربایجان مواجه شود، چراکه سهم کشورها با توجه به طول سواحل و شرایط جغرافیایی مورد اختلاف است. با این حال، با توجه به موقعیت ساحلی ایران، سهم ۲۰ درصدی می‌تواند سهم قابل قبولی باشد.

وی در پایان تأکید کرد: مجلس باید با دقت این موضوع را بررسی کند و بهتر است ابتدا دولت در مذاکرات، سهم مشخص و قابل دفاع ایران را به دست بیاورد و پس از آن، مجلس درباره تصویب نهایی رژیم حقوقی دریای خزر تصمیم‌گیری کند.

به گزارش تابناک، تصویب با قید فوریت لایحه «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» در هیأت دولت و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی، بار دیگر پرونده حقوقی و ژئوپلیتیکی خزر را به کانون توجه بازگردانده است؛ پرونده‌ای که به گفته کارشناسان، فراتر از یک معاهده چندجانبه بوده و می‌تواند بر منافع بلندمدت ایران در حوزه مرزهای دریایی، انرژی و امنیت منطقه‌ای اثرگذار باشد.

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برچسب ها
دریای خزر رژیم حقوقی رژیم حقوقی دریای خزر مجلس دولت خبر فوری تابناک علی بخشایش
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۸
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
6
41
پاسخ
سهم ا یران از دریای خزر 50 درصد بود. اینکه شوری تجزیه شده به چند کشور به ما هیچ ربطی ندارد، مشکل خودشان است, خودشان حلش کنند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
۵۰ ٪
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
دقیقا حرف دل ما رو زدید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
22
13
پاسخ
مسأله هرمز حل بشه مسأله خزر هم حل میشه و آذربایجان و ترکمنستان و قزاقستان خودشون میان به پابوس
مجید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
8
18
پاسخ
ما که جلوی آمریکا اسرا واستادیم باید دریای خزر حقمونو بگیریم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
8
22
پاسخ
۲۰ دیگه نیست ۵۰ ما ۵۰ روسیه
نسیم
|
Germany
|
۰۶:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
11
9
پاسخ
مجلس محترم لطفا هرجه زودتر قانون تنگه هرمز ایرانی رو تصویب و با رفراندوم 90 میلیونی ایرانی ها ایستاده در صحنه این تنگه هرمز رو ملی اعلام بفرمایند.
آزاد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
5
20
پاسخ
صحبت از 50درصد بود شد 20درصد؟! با این لحن آقای نماینده یعنی همین 20درصد هم در هاله ای از ابهامه!
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
11
9
پاسخ
از آقای ظریف کمک بگیرید . استاد هستند در حوزه خزر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
14
14
پاسخ
ایران اول باید بحرین و آذربایجان رو پس بگیره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
4
22
پاسخ
مگه پنجاه نبودیم؟ آهان روسیه...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
4
10
پاسخ
حالا که به کشورهایی مثل کویت و بحرین که اندازه یک استان کوچک هستند قدرت نمایی کردیم و نگن ضعیف کش هستیم وقتشه بریم راند بعد و دریای خزر را هم تکلیقشو مشخص کنیم و البته بد نیست حالا که اینقدر نیروی جنگچو داریم حقابه هیرمند رو هم از طالبان پا برهنه بگیریم..دیگه وقتی حریف آمریکایی میطلبیم که پاشو بزاره زمین اونوقت چرا یک سیلی به طالبان زپرتی نمیزنیم ؟!!
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