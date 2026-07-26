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کد خبر:۱۳۸۶۶۰۹
کد خبر:۱۳۸۶۶۰۹
18305 بازدید
نظرات: ۱۱
نبض خبر

ده ویدیو از تشییع پیکر اکبر عبدی؛ چه کسی آمد و چه گفته شد؟

مراسم تشییع پیکر و وداع با زنده یاد اکبر عبدی بازیگر توانای سینمای ایران، صبح امروز از مقابل تالار وحدت برگزار شد. جهانگیر کوثری، بهمن فرمان‌آرا، حبیب اسماعیلی، ابوالحسن داوودی، رائد فریدزاده، پیمان جبلی، مسعود ده‌نمکی، نیکنام حسینی‌پور، همایون اسعدیان، محمدمهدی عسگرپور، سیف‌الله صمدیان، پژمان بازغی، اتابک نادری، کمند امیرسلیمانی، مهدی شفیعی، سعید ملکان، حبیب دهقان نسب، مسعود نجفی، الهیاری،محمد شیری، بهاره رهنما، رضا نیکخواه، مهراوه شریفی‌نیا، رضا عطاران، بیژن بنفشه خواه، امین حیایی، امیر جدیدی، حمید جبلی، ژاله صامتی، ایرج طهماسب، شهره سلطانی، بهرام افشاری، آزیتا حاجیان، غلامرضا نیکخواه، مهران غفوریان و اصغر همت از جمله حاضران در این مراسم بودند. همسر اکبر عبدی، محمدمهدی عسگرپور، همایون اسعدیان، علیرضا خمسه و مسعود ده نمکی درباره عبدی صحبت کردند و پس از اقامه نماز میت به خانه ابدی رهسپار شد. ده ویدیو از مراسم تشییع پیکر این هنرمند را می‌بینید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر اکبر عبدی تشییع پیکر ویدیو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
5
26
پاسخ
طبق معمول اثری از مهران مدیری نیست
پاسخ ها
اسلام
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
مهران مدیری به علت تشویش اذهان عمومی باید محاکمه شود و اگر دادگاه تشخیص دهد باید تمام اموالش مصادره و اعدام گردد.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
خودش گفت دیگه هیچ تشییع جنازه ای نمیرم همه دنبال سلفی گرفتن هستند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
2
50
پاسخ
روحش شاد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
بابا به خدا طلب بخشش برای شخص فوت شده را ,هر انسان شریفی انجام میده،فاز منفی دادنتون چیه؟
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۶:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
0
12
پاسخ
مردم حق شناس .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
1
14
پاسخ
خدا بیامرزتش روحش شادودرآرامش ابدی وقرین رحمت الهی خدابه همه صبربده 😪😪😪🌹🌹🌹🖤🖤🖤❤️‍🩹❤️‍🩹❤️‍🩹
شهریارانا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
6
9
پاسخ
یادش گرامی و روحش در آرامش.آخرین ویدیو گریه کرد عبدی مرد از بس که غصه معیشت مردم رو خورد ،
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
1
10
پاسخ
خدا رحمت کند. حیف شد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
1
12
پاسخ
خدا رحمتش کند
معرفت در گرانی ست به هر کس ندهند
پر طاووس قشنگ است، به هر کس ندهند
طاها
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
1
2
پاسخ
چقدر زشت، همه با گوشی دارن فیلم میگیرن. یعنی ادعای با فرهنگی داریم.
اکبر عبدی هنرمند تکرار نشدنیی بودند دل مردم رو همیشه شاد می‌کردند، روحشون شاد.
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