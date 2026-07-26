نبض خبر
ده ویدیو از تشییع پیکر اکبر عبدی؛ چه کسی آمد و چه گفته شد؟
مراسم تشییع پیکر و وداع با زنده یاد اکبر عبدی بازیگر توانای سینمای ایران، صبح امروز از مقابل تالار وحدت برگزار شد. جهانگیر کوثری، بهمن فرمانآرا، حبیب اسماعیلی، ابوالحسن داوودی، رائد فریدزاده، پیمان جبلی، مسعود دهنمکی، نیکنام حسینیپور، همایون اسعدیان، محمدمهدی عسگرپور، سیفالله صمدیان، پژمان بازغی، اتابک نادری، کمند امیرسلیمانی، مهدی شفیعی، سعید ملکان، حبیب دهقان نسب، مسعود نجفی، الهیاری،محمد شیری، بهاره رهنما، رضا نیکخواه، مهراوه شریفینیا، رضا عطاران، بیژن بنفشه خواه، امین حیایی، امیر جدیدی، حمید جبلی، ژاله صامتی، ایرج طهماسب، شهره سلطانی، بهرام افشاری، آزیتا حاجیان، غلامرضا نیکخواه، مهران غفوریان و اصغر همت از جمله حاضران در این مراسم بودند. همسر اکبر عبدی، محمدمهدی عسگرپور، همایون اسعدیان، علیرضا خمسه و مسعود ده نمکی درباره عبدی صحبت کردند و پس از اقامه نماز میت به خانه ابدی رهسپار شد. ده ویدیو از مراسم تشییع پیکر این هنرمند را میبینید.
گزارش خطا
پسندها:
0
برچسبها:نبض خبر اکبر عبدی تشییع پیکر ویدیو
اخبار مرتبط
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۱
طبق معمول اثری از مهران مدیری نیست
پاسخ ها
اسلام| |
۱۶:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
ناشناس| |
۱۶:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
روحش شاد
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۵:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
خدا بیامرزتش روحش شادودرآرامش ابدی وقرین رحمت الهی خدابه همه صبربده 😪😪😪🌹🌹🌹🖤🖤🖤❤️🩹❤️🩹❤️🩹
یادش گرامی و روحش در آرامش.آخرین ویدیو گریه کرد عبدی مرد از بس که غصه معیشت مردم رو خورد ،
خدا رحمتش کند
معرفت در گرانی ست به هر کس ندهند
پر طاووس قشنگ است، به هر کس ندهند
معرفت در گرانی ست به هر کس ندهند
پر طاووس قشنگ است، به هر کس ندهند