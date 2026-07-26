ده ویدیو از تشییع پیکر اکبر عبدی؛ چه کسی آمد و چه گفته شد؟

مراسم تشییع پیکر و وداع با زنده یاد اکبر عبدی بازیگر توانای سینمای ایران، صبح امروز از مقابل تالار وحدت برگزار شد. جهانگیر کوثری، بهمن فرمان‌آرا، حبیب اسماعیلی، ابوالحسن داوودی، رائد فریدزاده، پیمان جبلی، مسعود ده‌نمکی، نیکنام حسینی‌پور، همایون اسعدیان، محمدمهدی عسگرپور، سیف‌الله صمدیان، پژمان بازغی، اتابک نادری، کمند امیرسلیمانی، مهدی شفیعی، سعید ملکان، حبیب دهقان نسب، مسعود نجفی، الهیاری،محمد شیری، بهاره رهنما، رضا نیکخواه، مهراوه شریفی‌نیا، رضا عطاران، بیژن بنفشه خواه، امین حیایی، امیر جدیدی، حمید جبلی، ژاله صامتی، ایرج طهماسب، شهره سلطانی، بهرام افشاری، آزیتا حاجیان، غلامرضا نیکخواه، مهران غفوریان و اصغر همت از جمله حاضران در این مراسم بودند. همسر اکبر عبدی، محمدمهدی عسگرپور، همایون اسعدیان، علیرضا خمسه و مسعود ده نمکی درباره عبدی صحبت کردند و پس از اقامه نماز میت به خانه ابدی رهسپار شد. ده ویدیو از مراسم تشییع پیکر این هنرمند را می‌بینید.