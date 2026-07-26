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قیمت دلار در بازار امروز ۴ مردادماه

قیمت دلار امروز با کاهش نسبت به روز گذشته، به، ۱۸۷،۸۳۰ (یکصد و هشتاد و هفت هزار و هشتصد و سی) تومان رسید.
کد خبر: ۱۳۸۶۵۹۵
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10065 بازدید
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قیمت دلار

به گزارش تابناک؛ در بازار امروز قیمت دلار و یورو  در مقایسه با روز گذشته نزولی بود.

قیمت دلار امروز

قیمت دلار حواله‌ای امروز با افزایش، از ۱۵۱۴۶۷ (یکصد و پنجاه و یک هزار و چهارصد و شصت و هفت)تومان به ۱۵۱۵۶۹ (یکصد و پنجاه و یک هزار و پانصد و شصت و نه) تومان رسید.

همچنین قیمت دلار امروز با کاهش نسبت به روز گذشته، به، ۱۸۷,۸۳۰ (یکصد و هشتاد و هفت هزار و هشتصد و سی) تومان رسید.

قیمت یورو امروز

یورو حواله‌ای امروز با کاهش، از ۱۷۲۴۳۵ (یکصد و هفتاد و دو هزار و چهارصد و سی و پنج) تومان به ۱۷۲۴۰۴ (یکصد و هفتاد و دو هزار و چهارصد و چهار) تومان رسید.

همچنین قیمت یورو آزاد با کاهش، ۲۱۳,۴۲۰ (دویست و سیزده هزار و چهارصد و بیست) تومان در معامله بود.

آخرین نرخ درهم امارات

درهم حواله با افزایش، از ۴۱۲۴۳ (چهل و یک هزار و دویست و چهل و سه) تومان به ۴۱۲۷۱ (چهل و یک هزار و دویست و هفتاد و یک) تومان رسید.

همچنین قیمت درهم امارات در بازار آزاد، با کاهش نسبت به روز گذشته، به ۵۱,۱۳۰ (پنجاه و یک هزار و یکصد و سی) تومان رسید.

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با کاهش به ۲۴۹,۸۷۰ (دویست و چهل و نه هزار و هشتصد و هفتاد) تومان رسید.

آخرین نرخ لیر ترکیه

در بازار امروز لیر ترکیه با کاهش نسبت به روز گذشته، ۳,۹۶۰ (سه هزار و نهصد و شصت) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا امروز با کاهش به ۱۳۳,۰۷۰ (یکصد و سی و سه هزار وهفتاد) تومان رسید.

قیمت دلار استرالیا امروز

دلار استرالیا امروز با کاهش به ۱۳۰,۷۹۰ (یکصد و سی هزار و هفتصد و نود) تومان رسید.

قیمت دینار عراق امروز

هر دینار عراق امروز با کاهش نسبت به روز گذشته، ۱۳۹.۶ تومان نرخ‌گذاری شد.
 

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قیمت دلار بازار ارز فروش ارز خرید دلار خرید ارز درهم یورو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
United States of America
|
۱۳:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
1
11
پاسخ
دوباره ۲ زاره دلار ریخت و مقاله های ریزش امد
عجب
این پایین و بالا بردنهای قیمت دلار تماما توسط همتی برای نوسانگیری است و لاغیر
خود دانید
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