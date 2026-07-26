نبض خبر
هشدار مداح اهل بیت درباره عبور سوپرانقلابیها از رهبری
حاج محمدرضا طاهری با بازگویی خاطرهای نگران کننده از تجمعات شبانه حمایت از ایران، به رگههایی اشاره که بوی فتنه عبور از رهبری میدهد. روایت این مداح اهل بیت از رفتار برخی سوپرانقلابیها را میبینید و میشموید.
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برچسبها:نبض خبر محمدرضا طاهری ویدیو سوپرانقلابی تجمعات حسین طاهری رهبر انقلاب آیت الله سید مجتبی خامنه ای
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انتشار یافته: ۱۶
البته اصلاحیون چه در عمل و چه در گفتار از رهبری عبور کرده اند. شما چرا نگران انقلابی ها هستید؟!
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
حتی اگر با آن موافق نباشیم
الان بحث اصلاحیون و غیره نیست
بوی فتنه عبور از رهبری خیلی میاد
مهم رهبری است
اصلاحات و اصولگرا و غیره، فرع هستند
این جریان خطرناک براحتی میدان را خالی نمی کنه. ای کاش به بهانه سرکوب میانه روها اینقدر از تندروها حمایت همه جانبه نمی شد.
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ناشناس| |
۱۳:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
ناشناس| |
۱۴:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
ناشناس| |
۱۴:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
تابناک! سوءاستفاده نکن. هی نگو سوپر انقلابی سوپر انقلابی!!! این چه حرفیه هی میزنی؟؟؟ خب کاملا مشخصه که هیچ کسی نباید از فرامین رهبری عبور کنه و باید تابع رهبر باشه.
در برخی از کانالهای ایتا بخشی از سخنان رهبری که شامل لزوم اتحاد و خوشبینی به مسولان است کلاً منتشر نمی گردد
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ناشناس| |
۱۶:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
گفت قرآن گفته وای بر نمازگذاران
گفتم بقیشم بخون
اصلاح طلبا که از ایرانم عبور کردن
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ناشناس| |
۱۵:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
بدبختی ما یکسری بیسواد موقعیت طلب به اسم مداح هر اظهار نظری در هر موردی میکنند. مشکل ما این است که هیچ چیز سر جایش نیست . قانون حکمفرما نیست هر کسی هر کاری که دلش بخواهد میکند و درنهایت میشود ایران کنونی که شاهدش هستیم . بی برنامگی نداشتن افرادی که احساس مسئولیت در قبال مردم .
تابناک از چه حمایت میکنی؟!....هشدار مداح ؟!!!...کار به جایی رسیده که مداح ها تعیین تکلیف میکنند؟!...مداح را چه به این کارها؟ آنها چه کاره این مملکت و ملت هستند؟!!
این همون دروغگوییه که گفته بود رهبر از تیم مذاکره کننده حمایت کردن ولی بعد معلوم شد این داستان رو از خودش دراورده