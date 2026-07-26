حاج محمدرضا طاهری با بازگویی خاطره‌ای نگران کننده از تجمعات شبانه حمایت از ایران، به رگه‌هایی اشاره که بوی فتنه عبور از رهبری می‌دهد. روایت این مداح اهل بیت از رفتار برخی سوپرانقلابی‌ها را می‌بینید و می‌شموید.