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کد خبر:۱۳۸۶۵۹۰
کد خبر:۱۳۸۶۵۹۰
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نظرات: ۱۶
نبض خبر

هشدار مداح اهل بیت درباره عبور سوپرانقلابی‌ها از رهبری

حاج محمدرضا طاهری با بازگویی خاطره‌ای نگران کننده از تجمعات شبانه حمایت از ایران، به رگه‌هایی اشاره که بوی فتنه عبور از رهبری می‌دهد. روایت این مداح اهل بیت از رفتار برخی سوپرانقلابی‌ها را می‌بینید و می‌شموید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر محمدرضا طاهری ویدیو سوپرانقلابی تجمعات حسین طاهری رهبر انقلاب آیت الله سید مجتبی خامنه ای
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۴
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
103
28
پاسخ
البته اصلاحیون چه در عمل و چه در گفتار از رهبری عبور کرده اند. شما چرا نگران انقلابی ها هستید؟!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
حرف درست رو باید شنید
حتی اگر با آن موافق نباشیم
الان بحث اصلاحیون و غیره نیست
بوی فتنه عبور از رهبری خیلی میاد
مهم رهبری است
اصلاحات و اصولگرا و غیره، فرع هستند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
17
107
پاسخ
این جریان خطرناک براحتی میدان را خالی نمی کنه. ای کاش به بهانه سرکوب میانه روها اینقدر از تندروها حمایت همه جانبه نمی شد.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
اونایی که بیش از صد شب با زن و بچه در سرما و گرما اومدن تو میدون تا از کشورشون دفاع کنن خطرناکند؟؟!! کی هستی تو؟؟؟؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
خودت چند بار رفتی میدون؟؟؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
همین جریانی که تو میگی خطرناک کشورت رو حفظ کردن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
74
23
پاسخ
تابناک! سوء‌استفاده نکن. هی نگو سوپر انقلابی سوپر انقلابی!!! این چه حرفیه هی می‌زنی؟؟؟ خب کاملا مشخصه که هیچ کسی نباید از فرامین رهبری عبور کنه و باید تابع رهبر باشه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
10
52
پاسخ
در برخی از کانال‌های ایتا بخشی از سخنان رهبری که شامل لزوم اتحاد و خوش‌بینی به مسولان است کلاً منتشر نمی گردد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
گفتم چرا نماز نمیخونی؟
گفت قرآن گفته وای بر نمازگذاران
گفتم بقیشم بخون
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
67
26
پاسخ
اصلاح طلبا که از ایرانم عبور کردن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
اصلاح طلبها از همه چیز عبور می‌کنن! کلا عبوری هستن
ناشناس
|
Germany
|
۱۷:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
5
23
پاسخ
بدبختی ما یکسری بیسواد موقعیت طلب به اسم مداح هر اظهار نظری در هر موردی میکنند. مشکل ما این است که هیچ چیز سر جایش نیست . قانون حکمفرما نیست هر کسی هر کاری که دلش بخواهد میکند و درنهایت میشود ایران کنونی که شاهدش هستیم . بی برنامگی نداشتن افرادی که احساس مسئولیت در قبال مردم .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
2
18
پاسخ
تابناک از چه حمایت میکنی؟!....هشدار مداح ؟!!!...کار به جایی رسیده که مداح ها تعیین تکلیف میکنند؟!...مداح را چه به این کارها؟ آنها چه کاره این مملکت و ملت هستند؟!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
14
11
پاسخ
این همون دروغگوییه که گفته بود رهبر از تیم مذاکره کننده حمایت کردن ولی بعد معلوم شد این داستان رو از خودش دراورده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
6
22
پاسخ
متأسفانه جریان وفاق کم کم داره به جریان نفاق تبدیل میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
0
7
پاسخ
مداح ها از جایگاه خود خیلی خیلی عبور کرده اند
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