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کد خبر:۱۳۸۶۵۸۳
کد خبر:۱۳۸۶۵۸۳
11269 بازدید
نظرات: ۲
نبض خبر

ادای احترام المیرا شریفی‌مقدم به اکبر عبدی را ببینید

المیرا شریفی‌مقدم در برنامه خود با یادی از اکبر عبدی، این قسمت را به این هنرمند فقید تقدیم کرد و از او به‌عنوان «سلطان بی‌بدیل کمدی ایران» یاد کرد. او با اشاره به جایگاه ویژه اکبر عبدی در سینما و تلویزیون ایران، از سال‌ها فعالیت این بازیگر و نقش‌های ماندگارش گفت؛ هنرمندی که با توانایی کم‌نظیر در خلق شخصیت‌های متفاوت، به یکی از چهره‌های ماندگار هنر ایران تبدیل شد.
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برچسب‌ها:
نبض خبر المیرا شریفی مقدم ویدیو اکبر عبدی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
3
44
پاسخ
خدا بیامرزتش روحش شادودرآرامش ابدی وقرین رحمت الهی انشاءالله دربهشت کنارخوبان به آرامش برسند🫡🫡🫡🖤🖤🖤😭😭😭🌹🌹🌹
سید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
1
17
پاسخ
😭😭😭
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