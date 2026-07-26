المیرا شریفی‌مقدم در برنامه خود با یادی از اکبر عبدی، این قسمت را به این هنرمند فقید تقدیم کرد و از او به‌عنوان «سلطان بی‌بدیل کمدی ایران» یاد کرد. او با اشاره به جایگاه ویژه اکبر عبدی در سینما و تلویزیون ایران، از سال‌ها فعالیت این بازیگر و نقش‌های ماندگارش گفت؛ هنرمندی که با توانایی کم‌نظیر در خلق شخصیت‌های متفاوت، به یکی از چهره‌های ماندگار هنر ایران تبدیل شد.