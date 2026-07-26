عکس: تصویری از تابوت زنده یاد استاد اکبر عبدی
تصویری از تابوت زنده یاد استاد اکبر عبدی با پرچم یا قمر بنی هاشم (ع)
کد خبر: ۱۳۸۶۵۸۲| |
8721 بازدید
به گزارش تابناک، تصویری از تابوت زنده یاد استاد اکبر عبدی با پرچم یا قمر بنی هاشم (ع) منتشر شده است.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۱۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۶
خدارحمتش کنه واقعا هرمند بزرگی بود.
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۱:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
ناشناس| |
۱۲:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
ناشناس| |
۱۳:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
خدا بیامرزه، روحش شاد. اما "استاد اکبر عبدی" یعنی چی؟ استاد به کسی میگن که در حوزه ی تخصصی خودش شاگردان فراوانی تربیت کرده باشه و در پیشرفت و گسترش یک دانش یا فن یا هنر، سهم داشته باشه. به مدرسان دانشگاه و اعضای هیات علمی هم استاد گفته میشه، که بیشتر یک عنوان شغلی هست.
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۳:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
ناشناس| |
۱۳:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
استاد، درود و سپاس برای تمام لحظههای خوبی که برایمان رقم زدی