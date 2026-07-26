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عکس: تصویری از تابوت زنده یاد استاد اکبر عبدی

تصویری از تابوت زنده یاد استاد اکبر عبدی با پرچم یا قمر بنی هاشم (ع)
کد خبر: ۱۳۸۶۵۸۲
| |
8721 بازدید
|
۱۶
تابوت اکبر عبدی

به گزارش تابناک، تصویری از تابوت زنده یاد استاد اکبر عبدی با پرچم یا قمر بنی هاشم (ع) منتشر شده است.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۶
سالیبا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
3
79
پاسخ
خدارحمتش کنه واقعا هرمند بزرگی بود.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
روحش شاد واقعا ، به قول یک هنرمند ، منم به خنده تسلیت میگم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
فکرشو نمیکردم یه ارسنالی بیاد نظر بده رو پست اکبرعبدی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
خدا رحمتش کنه. آثارش ماندگارند. روحش شاد
صابر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
1
34
پاسخ
خدا رحمتش کنه هنرمند خوبی بود
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
1
37
پاسخ
خدا رحمتش کند نظیری برایش وجود ندارد روحش شاد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
0
22
پاسخ
خداوند رحمتش کنه
جاش خالیه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
0
26
پاسخ
آثار ایشون واقعا بی نظیر و خاطره انگیز بود!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
0
21
پاسخ
واقعا اثار ایشون بینظیر بود!
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
11
8
پاسخ
خدا بیامرزه، روحش شاد. اما "استاد اکبر عبدی" یعنی چی؟ استاد به کسی میگن که در حوزه ی تخصصی خودش شاگردان فراوانی تربیت کرده باشه و در پیشرفت و گسترش یک دانش یا فن یا هنر، سهم داشته باشه. به مدرسان دانشگاه و اعضای هیات علمی هم استاد گفته میشه، که بیشتر یک عنوان شغلی هست.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
تو چی میدونی از کلاس های بازیگری استاد عبدی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
خدا اکبر عبدی رو بیامرزه ولی ایرانی جماعت عادت داره به ت سازی، تا وقتی زنده هستن بیکار و بی پولن، وقتی میمیرن میشن استاد
سروش رضائیه
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
0
6
پاسخ
استاد، درود و سپاس برای تمام لحظه‌های خوبی که برایمان رقم زدی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
0
0
پاسخ
واقعا هنرمند خوبی بود.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
0
0
پاسخ
خدا همه رفتگان رو بیامرزه
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