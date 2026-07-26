عکس: برداشت طلای زرد از مزارع لرستان

برداشت گندم در لرستان که از حدود دو ماه پیش در مناطق گرمسیری آغاز شده بود، اکنون با رسیدن به مناطق سردسیری، از جمله شهرستان دلفان، به مراحل پایانی رسیده است. در سال زراعی جاری، ۳۲ هزار هکتار از اراضی دلفان زیر کشت گندم رفته و پیش‌بینی می‌شود حدود ۴۵ هزار تن محصول از این سطح برداشت شود.