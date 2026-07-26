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کد خبر: ۱۳۸۶۵۷۴
بازدید: ۶۵۴۰
نظرات: ۳

عکس: برداشت طلای زرد از مزارع لرستان

برداشت گندم در لرستان که از حدود دو ماه پیش در مناطق گرمسیری آغاز شده بود، اکنون با رسیدن به مناطق سردسیری، از جمله شهرستان دلفان، به مراحل پایانی رسیده است. در سال زراعی جاری، ۳۲ هزار هکتار از اراضی دلفان زیر کشت گندم رفته و پیش‌بینی می‌شود حدود ۴۵ هزار تن محصول از این سطح برداشت شود.

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برچسب‌ها:
عکس خبری لرستان برداشت گندم مزارع لرستان شهرستان دلفان
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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نظرات شما
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۱
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۱
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۱
طلای زرد؟؟؟ گندم را با طلا مقایسه می کنید؟؟
پاسخ
1
0
دکتر مجید نادری دبیر زبان انگلیسی جیرفت کرمان
Iran (Islamic Republic of)
۰۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۲
نظر معلم مجید نادری: باید محصول در هر هکتار بیش از چند باشد مگر اینکه کشت به شکل دیم بوده باشد.
پاسخ
1
1
تیمور
Netherlands (Kingdom of the)
۰۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۲
چه فایده؟؟؟دولت گندم را با قیمت پایین خریداری کرده بعد از چند ماه طی چند قسط با منت پرداخت میکنه؟؟به نظر من یارانه نان را از جیب کشاورز میدن نه دولت....
پاسخ
2
1