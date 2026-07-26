عکس | آزیتا حاجیان در مراسم تشییع اکبر عبدی
حضور چهرههای مختلف فرهنگی و هنری در مراسم تشییع مرحوم اکبر عبدی
کد خبر: ۱۳۸۶۵۶۳| |
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به گزارش تابناک، تصاویری از حضور چهرههای مختلف فرهنگی و هنری، از جمله پیمان جبلی رئیس سازمان صداوسیما، مسعود ده نمکی، آزیتا حاجیان، میرطاهر مظلومی، کیانوش گرامی و... در مراسم تشییع مرحوم اکبر عبدی را مشاهده میکنید.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۱۴
همیشه یه سری بی حجاب در این مراسم خودنمایی می کنن
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۰:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
ناشناس| |
۱۰:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
ج| |
۱۱:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
باور بفرما آنچه در پی آنی ، آنی
و اینکه ا وزه همان برون تراود که در اوست...
به جان خودم من فقط تو تصاویر دنبال هنرپیشه ها بودم ببینم کیا معرفت به خرج دادن اومدن
بعد جنابعالی دنبال تار زلف
محمد| |
۱۳:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
ناشناس| |
۱۸:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
یادته اکبرآقا گفتی دوست دارم بعدازمرگم همه بگن حیف بود.بزرگ مردواقعاحیف شدکه رفتی.تو تاابد جاویدانی
چقدر خوبه ادم وقتی از دنیا میره خودش خندان و اطرافیان هنه ناراحت و گریان باشن..چقدر جالب همه اونده بودن مراسم اکبراقا عبدی.روخش شاد.خدارحمتش کنه مرد بزرگیبود و یک عنرمند واقعی..یادش همیشه جاودان..تمرین کنم ازاین به بعد مثل این خدابیامرز باشم تا همه نارتحت بشن از نبودنم💔
استاد، درود و سپاس برای تمام لحظههای خوبی که برایمان رقم زدی.
پاسخ ها
@gmail.com| |
۱۴:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
مشکل از چشمای خودته داداش که همش دنبال این مسائلی.برو مشکلت رو اساسی حل کن.آخه تو فاتحه خانی هم .....