عکس | آزیتا حاجیان در مراسم تشییع اکبر عبدی

به گزارش تابناک، تصاویری از حضور چهره‌های مختلف فرهنگی و هنری، از جمله پیمان جبلی رئیس سازمان صداوسیما، مسعود ده نمکی، آزیتا حاجیان، میرطاهر مظلومی، کیانوش گرامی و... در مراسم تشییع مرحوم اکبر عبدی را مشاهده می‌کنید.