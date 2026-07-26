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عکس | آزیتا حاجیان در مراسم تشییع اکبر عبدی

حضور چهره‌های مختلف فرهنگی و هنری در مراسم تشییع مرحوم اکبر عبدی
کد خبر: ۱۳۸۶۵۶۳
| |
105304 بازدید
|
۱۴
مراسم تشییع

به گزارش تابناک، تصاویری از حضور چهره‌های مختلف فرهنگی و هنری، از جمله پیمان جبلی رئیس سازمان صداوسیما، مسعود ده نمکی، آزیتا حاجیان، میرطاهر مظلومی، کیانوش گرامی  و... در مراسم تشییع مرحوم اکبر عبدی را مشاهده می‌کنید.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۱۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
0
99
پاسخ
روحش شاد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
148
38
پاسخ
همیشه یه سری بی حجاب در این مراسم خودنمایی می کنن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
یعنی در تمام این موضوعاتی که در این عکس ها مطرح بود فقط همین موضوع نظرتو جلب کرد؟! وقتش هست که پیش یک متخصص مرتبط با این موضوع حتما یه سری بزنی!!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
والا ما بی حجابی ندیدیم البته اصلا دنبال دیدنش هم نبودیم ، شما ظاهرا فقط چشمتون دنبال این چیزاست
ج
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
استاد
باور بفرما آنچه در پی آنی ، آنی
و اینکه ا وزه همان برون تراود که در اوست...
به جان خودم من فقط تو تصاویر دنبال هنرپیشه ها بودم ببینم کیا معرفت به خرج دادن اومدن
بعد جنابعالی دنبال تار زلف
محمد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
خدا رحمت کند اقای عبدی را،ولی چیزی که هست شما اگر خیلی معتقد هستی نباید این تصاویر را ببینی البته مشخص است که تو هیچ اعتقادی نداری پس ادا در نیار
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
بله بعضی‌ها حجاب اسلامی ندارند. کاملا مشخص است
اوا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
1
60
پاسخ
یادته اکبرآقا گفتی دوست دارم بعدازمرگم همه بگن حیف بود.بزرگ مردواقعاحیف شدکه رفتی.تو تاابد جاویدانی
محسن یزدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
1
37
پاسخ
چقدر خوبه ادم وقتی از دنیا میره خودش خندان و اطرافیان هنه ناراحت و گریان باشن..چقدر جالب همه اونده بودن مراسم اکبراقا عبدی.روخش شاد.خدارحمتش کنه مرد بزرگیبود و یک عنرمند واقعی..یادش همیشه جاودان..تمرین کنم ازاین به بعد مثل این خدابیامرز باشم تا همه نارتحت بشن از نبودنم💔
سروش رضائیه
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
1
47
پاسخ
استاد، درود و سپاس برای تمام لحظه‌های خوبی که برایمان رقم زدی.
پاسخ ها
@gmail.com
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
شما اول یکم املا کار کن
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
7
12
پاسخ
مشکل از چشمای خودته داداش که همش دنبال این مسائلی.برو مشکلت رو اساسی حل کن.آخه تو فاتحه خانی هم .....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
0
20
پاسخ
خدا رحمتش کنه مرد و هنرمند بزرگی بود ، روحش شاد یادش گرامی
برزین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
0
4
پاسخ
روحشان شاد و یادشان گرامی
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