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سفر رئیس قوه قضائیه به قم

رئیس قوه قضائیه جریان سفر به شهر مقدس قم، با حضور در حرم حضرت معصومه (س)، بارگاه مطهر کریمه اهل بیت علیهم‌السلام  را زيارت كرد.
کد خبر: ۱۳۸۶۵۶۲
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محسنی اژه ای

به گزارش تابناک به نقل از مرکز رسانه قوه قضائيه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، ضمن زیارت مقبره تعدادی از علمای مدفون در محوطه حرم مطهر حضرت معصومه(س)، بر مزار برخی شهدای جنگ تحمیلی اخیر حاضر شد و نسبت به مقام شامخ آنها ادای احترام کرد.

رئیس قوه قضاییه در ضمن زیارت مرقد حضرت فاطمه معصومه (س)، با تعدادی از زوار نیز به گفتگو پرداخت و از نزدیک و بدون واسطه مسائل آنها را استماع کرد. 

رئیس قوه قضاییه ضمن زیارت مقبره تعدادی از علمای مدفون در محوطه حرم مطهر حضرت معصومه(س)، بر مزار برخی شهدای جنگ تحمیلی اخیر حاضر شد و نسبت به مقام شامخ آنها ادای احترام کرد.

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محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه قم سفر به قم حرم حضرت معصومه
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