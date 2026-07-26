عکس: کرانه باختری و غزه همچنان صحنه خشونت و سوگواری
همزمان با ادامه عملیات ارتش اسرائیل در غزه و کرانه باختری، غیرنظامیان همچنان با پیامدهای درگیری روبهرو هستند. در روستای تل در کرانه باختری، یک رویارویی مرگبار به کشته شدن ۴ فلسطینی و ۱ اسرائیلی انجامید و در غزه نیز حملات ادامه یافت؛ در حالی که ساکنان، با وجود آتشبس شکننده، برای کشتهشدگان عزاداری میکنند.
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برچسبها:عکس بین الملل کرانه باختری غزه خشونت سوگواری
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