عکس: کرانه باختری و غزه همچنان صحنه خشونت و سوگواری

همزمان با ادامه عملیات ارتش اسرائیل در غزه و کرانه باختری، غیرنظامیان همچنان با پیامدهای درگیری روبه‌رو هستند. در روستای تل در کرانه باختری، یک رویارویی مرگبار به کشته شدن ۴ فلسطینی و ۱ اسرائیلی انجامید و در غزه نیز حملات ادامه یافت؛ در حالی که ساکنان، با وجود آتش‌بس شکننده، برای کشته‌شدگان عزاداری می‌کنند.