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کد خبر:۱۳۸۶۵۵۵
کد خبر:۱۳۸۶۵۵۵
10975 بازدید
نظرات: ۲۴
نبض خبر

توهین‌ عجیب مجری صداوسیما به مذاکره کنندگان

محسن آزادی، مجری شبکه دو سیما، در آنتن زنده نسبت به هیات مذاکره کننده کشورمان اظهار کرد: «با اصرار به دنبال مذاکره رفتید و وعده گندم ری گرفتید!» این برای دومین بار است که مذاکره کنندگان ایران روی آنتن صداوسیما به عمر سعد تشبیه شده‌اند! این بخش را می‌بینید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر جنگ ایران و آمریکا مذاکرات ایران و آمریکا صداوسیما عمر سعد محمدباقر قالیباف عباس عراقچی مسعود پزشکیان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
139
61
پاسخ
راست میگه این دولت کشور رو به خاک سیاه نشانده دوبار مذاکره کرده دوبار جنگ شده بعد دوباره رفت مذاکره دوباره تفاهم نامه بی ارزش که زد زیرش الان دوباره قیمت نفت رفته بالا اینا رفتن مذاکره که تنگه رو تقدیم کنن کریدور وسط تنگه یعنی تنگه از دست ایران رفته یعنی تنگه رو داده رفته
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
دروغی نگفت.زنده بادمجری شجاع وغیرتمندایران....
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
اصلا به تو چه
تو چکاره ای؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
مجری کاملا درست گفته . رسانه ها نباید منجمد و کوته فکر باشند تابناک و... باید شاخک تیز داشته باشند مردم خیلی از شماها جلوترند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
حالا نه اینکه قبلا خیلی اوضاع گل و بلبل بود ه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
اتفاقا این مجری خیلی انسان شریف و با اخلاق و با ادبی است...الان هم که چیزی نگفت این چه تیتریه زدید؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
41
135
پاسخ
وقتی هرچی میگن کسی بازخواستشون نمیکنه نتیجش میشه همین. حتی نمیفهمن دولت سرخود که نمیره مذاکره
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
شماها دیگه کی هستین؟؟؟اصلا ویدئو رو دیدی؟بنده ی خدا چیزی نگفت که
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
93
42
پاسخ
حرف حق
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
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۱۰:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
34
103
پاسخ
از کوزه همان تراود که در اوست… صدا و سیمای میلی جبلی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
چقدر هیجانی حرف میزنید آخه....بس کنید و بشینید فکر کنید که چرا همیچن مواضعی دارین...آیا خودتون و با تحقیق و بررسی حسابی و چندین ماهه به این نتیجه رسیدید یا خیر بخاطر عملیات روانی رسانه ای چیزی در ذهن شما کاشته شده که فکر میکنین تفکر خودتون هست؟
خواهشا یه نهیبی به خودمون بزنیم همگی
دکتر مجید نادری معلم زبان انگلیسی جیرفت کرمان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
21
34
پاسخ
دکتر مجید نادری جیرفت می‌گوید: مجریان صدا و سیما باید بدانند که رئیس صدا و سیما جز هیئت دولت محسوب می‌شود و توهین به دولت در واقع توهین به خودش هست.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
اتفاقا این مجری به زیباترین شکل و کاملا از سر دلسوزی و با ادب نقد میکنه همیشه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
شما به همان تدریست در مدارس جیرفت بپردازی سنگین تری !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۱۱:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
70
33
پاسخ
خیلی هم خوب گفت.
پاسخ ها
دکتر مجید نادری معلم زبان انگلیسی جیرفت کرمان
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
مجید نادری دبیر زبان انگلیسی: مجری باید بداند اولاً تلویزیون خانه شخصی اش نیست که هر چه دوست داشت بگوید و دوما از حرفهایی که موجب تفرقه در جامعه میشوند خودداری کند. الان عده ای می‌گویند خوب گفت و عده‌ای می‌گویند بد گفت.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
جناب دکتر مجید نادری!
اینجوری اصلاً فایده نداره. شما لطف کنید در کامنتهای آینده‌تان، تصویر مدرک تحصیلی و آدرس منزل را همراه با کد پستی در هنگام کامنت‌گذاری اعلام فرمایید.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
پروفسور پرهام ستوده اردکان یزد
همه مگه یک جور فکر میکنن که شما توقع داری یک چیز بگن و اسمشو میزاری اتحاد
اتحاد باید حول یک مفهوم اساسی مثل کشور و رهبر باشه نه هر چیز جزئی و غیر اصولی
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
21
35
پاسخ
هدف آمریکایی ها کنترل کامل بر خاورمیانه است و تمام توانش را گذاشته که ایران قدرتمنده نشه
با آرزوی پیروزی ایران
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
17
45
پاسخ
چرا کسی اینها رو کنترل نمی کنه؟!!!!!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
9
35
پاسخ
بله آتش به اختیار
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
بله حساب امثال شماروسپردیم به خود خداوند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
7
4
پاسخ
حرف حقه کو توهین؟
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