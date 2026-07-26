توهین‌ عجیب مجری صداوسیما به مذاکره کنندگان

محسن آزادی، مجری شبکه دو سیما، در آنتن زنده نسبت به هیات مذاکره کننده کشورمان اظهار کرد: «با اصرار به دنبال مذاکره رفتید و وعده گندم ری گرفتید!» این برای دومین بار است که مذاکره کنندگان ایران روی آنتن صداوسیما به عمر سعد تشبیه شده‌اند! این بخش را می‌بینید.