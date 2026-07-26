نبض خبر
توهین عجیب مجری صداوسیما به مذاکره کنندگان
محسن آزادی، مجری شبکه دو سیما، در آنتن زنده نسبت به هیات مذاکره کننده کشورمان اظهار کرد: «با اصرار به دنبال مذاکره رفتید و وعده گندم ری گرفتید!» این برای دومین بار است که مذاکره کنندگان ایران روی آنتن صداوسیما به عمر سعد تشبیه شدهاند! این بخش را میبینید.
گزارش خطا
پسندها:
3
برچسبها:نبض خبر جنگ ایران و آمریکا مذاکرات ایران و آمریکا صداوسیما عمر سعد محمدباقر قالیباف عباس عراقچی مسعود پزشکیان
اخبار مرتبط
غیر قابل انتشار: ۲۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲۴
راست میگه این دولت کشور رو به خاک سیاه نشانده دوبار مذاکره کرده دوبار جنگ شده بعد دوباره رفت مذاکره دوباره تفاهم نامه بی ارزش که زد زیرش الان دوباره قیمت نفت رفته بالا اینا رفتن مذاکره که تنگه رو تقدیم کنن کریدور وسط تنگه یعنی تنگه از دست ایران رفته یعنی تنگه رو داده رفته
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۰:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
ناشناس| |
۱۰:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
تو چکاره ای؟
ناشناس| |
۱۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
ناشناس| |
۱۵:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
ناشناس| |
۱۷:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
وقتی هرچی میگن کسی بازخواستشون نمیکنه نتیجش میشه همین. حتی نمیفهمن دولت سرخود که نمیره مذاکره
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۷:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
از کوزه همان تراود که در اوست… صدا و سیمای میلی جبلی
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۷:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
خواهشا یه نهیبی به خودمون بزنیم همگی
دکتر مجید نادری جیرفت میگوید: مجریان صدا و سیما باید بدانند که رئیس صدا و سیما جز هیئت دولت محسوب میشود و توهین به دولت در واقع توهین به خودش هست.
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۷:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
ناشناس| |
۲۲:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
خیلی هم خوب گفت.
پاسخ ها
دکتر مجید نادری معلم زبان انگلیسی جیرفت کرمان| |
۱۲:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
ناشناس| |
۱۴:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
اینجوری اصلاً فایده نداره. شما لطف کنید در کامنتهای آیندهتان، تصویر مدرک تحصیلی و آدرس منزل را همراه با کد پستی در هنگام کامنتگذاری اعلام فرمایید.
ناشناس| |
۱۷:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
همه مگه یک جور فکر میکنن که شما توقع داری یک چیز بگن و اسمشو میزاری اتحاد
اتحاد باید حول یک مفهوم اساسی مثل کشور و رهبر باشه نه هر چیز جزئی و غیر اصولی
هدف آمریکایی ها کنترل کامل بر خاورمیانه است و تمام توانش را گذاشته که ایران قدرتمنده نشه
با آرزوی پیروزی ایران
با آرزوی پیروزی ایران
بله آتش به اختیار
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۷:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴