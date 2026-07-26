نبض خبر
ویدیوی غیراخلاقی از اکبر عبدی و توضیح مهران غفوریان
تصاویر و ویدیویی از اکبر عبدی -آن گونه که مهران غفوریان میگوید- توسط پرستار این هنرمند فقید پخش شده که ادعا شده ساعات پایان عمر این هنرمند است. حالا مهران غفوریان در خانه اکبر عبدی در ویدیویی درباره این اقدام اخلاقی توضیح داده است. ویدیو را به شکل محو به همراه توضیحات مهران غفوریان میبینید.
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برچسبها:نبض خبر اکبر عبدی ویدیو مهران غفوریان
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در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۷
روح ایشان شاد. شخصا بازیهای ایشان در دهه 60 را خیلی دوست دارم. در فیلمهای سینمایی مثل اجاره نشینها، ماموریت و آثار تلویزیونی مانند: درخانه(اثر آقایان بیرنگ-رسام)، باجناقها و غیره.
استاد عبدی عزیز همیشه تاریخ در قلب و ذهنمان ماندگار خواهی ماند.
کسی نبود این بره؟ غفوریان اصلا موجه نیسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسست
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ناشناس| |
۱۳:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
این چه جور تیتر زدن است ویدئو غیر اخلاقی! در عرف معنای دیگری دارد
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ناشناس| |
۱۳:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴