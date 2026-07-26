ویدیوی غیراخلاقی از اکبر عبدی و توضیح مهران غفوریان

تصاویر و ویدیویی از اکبر عبدی -آن گونه که مهران غفوریان می‌گوید- توسط پرستار این هنرمند فقید پخش شده که ادعا شده ساعات پایان عمر این هنرمند است. حالا مهران غفوریان در خانه اکبر عبدی در ویدیویی درباره این اقدام اخلاقی توضیح داده است. ویدیو را به شکل محو به همراه توضیحات مهران غفوریان می‌بینید.