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کد خبر:۱۳۸۶۵۵۴
کد خبر:۱۳۸۶۵۵۴
23032 بازدید
نظرات: ۷
نبض خبر

ویدیوی غیراخلاقی از اکبر عبدی و توضیح مهران غفوریان

تصاویر و ویدیویی از اکبر عبدی -آن گونه که مهران غفوریان می‌گوید- توسط پرستار این هنرمند فقید پخش شده که ادعا شده ساعات پایان عمر این هنرمند است. حالا مهران غفوریان در خانه اکبر عبدی در ویدیویی درباره این اقدام اخلاقی توضیح داده است. ویدیو را به شکل محو به همراه توضیحات مهران غفوریان می‌بینید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر اکبر عبدی ویدیو مهران غفوریان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۸
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
3
122
پاسخ
روح ایشان شاد. شخصا بازیهای ایشان در دهه 60 را خیلی دوست دارم. در فیلمهای سینمایی مثل اجاره نشینها، ماموریت و آثار تلویزیونی مانند: درخانه(اثر آقایان بیرنگ-رسام)، باجناقها و غیره.
سروش رضائیه
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Iran (Islamic Republic of)
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۰۹:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
3
106
پاسخ
استاد عبدی عزیز همیشه تاریخ در قلب و ذهنمان ماندگار خواهی ماند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
46
21
پاسخ
کسی نبود این بره؟ غفوریان اصلا موجه نیسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
خیلی هم خوبه. چرا موجه نیست؟ دلیل علمی بیار
ناشناس
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Germany
|
۱۱:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
2
62
پاسخ
این چه جور تیتر زدن است ویدئو غیر اخلاقی! در عرف معنای دیگری دارد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
پرستار یا هر کس دیگه‌ای که این کارو کرده کار بسیار غیراخلاقی و احمقانه‌ای رو انجام داده و باید مجازات بشه تا دیگران درس عبرت بگیرن. یعنی چی که به خودمون اجازه میدیم از هر صحنه‌ای عکس بگیریم. حرمت افراد چی میشه پس؟؟؟؟؟؟
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
0
22
پاسخ
اقدام غیر اخلاقی.
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