عبور ۳۳ هزار زائر اربعین از مرز تمرچین
به گزارش خبرنگار تابناک از استان آذربایجان غربی، از آغاز تردد زائران اربعین حسینی (ع) از مرز تمرچین تاکنون، ۳۳ هزار زائر از این گذرگاه مرزی راهی عتباتعالیات شدهاند. تردد زائران از مرز تمرچین از ۲۵ تیرماه بهصورت تدریجی آغاز شده و با اجرای تمهیدات لازم، روند عبور زائران به شکل روان و بدون مشکل در حال انجام است.
برای تسهیل تردد، ۳۸ گیت ورودی در پایانه مرزی تمرچین فعال شده تا زائران بتوانند با کمترین زمان انتظار از مرز عبور کنند.
همجنین ۱۰ موکب در مرز تمرچین مستقر شدهاند که این موکبها خدمات متنوعی از جمله پذیرایی و رفاهی به زائران ارائه میکنند.
علاوه بر این، یک موکب اهلسنت نیز در داخل شهر و در مسیر منتهی به مرز برای خدمترسانی به زائران برپا شده است و پارکینگ کارخانه قند پیرانشهر ظرفیت پذیرش بیش از ۱۰ هزار دستگاه خودرو را دارد و در صورت تکمیل ظرفیت، چند محل دیگر نیز برای پارک خودروها آماده شده است.
برای جابهجایی زائران، چندین دستگاه مینیبوس بهصورت رایگان بین پارکینگ کارخانه قند و مرز تمرچین خدماترسانی میکنند و در مسیر بازگشت نیز انتقال زائران را بر عهده دارند و امکانات رفاهی از جمله پذیرایی، استراحت و اسکان شبانه در موکبهای مستقر در مرز تمرچین و همچنین موکب اهلسنت در کارخانه قند پیرانشهر برای زائران فراهم شده است.