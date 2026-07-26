روش عجیب ارتش اوکراین برای سرنگونی پهپادها

ویدیوی وايرال شده از پرتاب پیرمرد شیرازی توسط راننده ناشی 207 به درون...

کویت در حالی رسماً مشارکت در حمله به ایران و استفاده از خاک خود برای...

آخرین تصاویر از وضعیت پل‌ها و تونل‌های مورد حمله آمریکا در استان هرمزگان...

تصاویر جانفداهای محلی داوطلب که با سلاح لبه تنگه هرمز در حال گشت زنی و...

ارتش آمریکا از سال 2019 مدرسه دخترانه میناب را در سیستم اطلاعاتی خود به...

عربستان سعودی در واکنش به هدف قرار دادن دو کشتی‌اش توسط یمن، حدیده را...

تصاویر اصابت یک موشک ایران به پایگاه آمریکا و انهدام کامل هدف و همچنین...