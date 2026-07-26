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فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۸۶۵۵۰
کد خبر:۱۳۸۶۵۵۰
4890 بازدید
نظرات: ۴
نبض خبر

روش عجیب ارتش اوکراین برای سرنگونی پهپادها

اوکراین تصاویری را منتشر کرده که نشان می‌دهد چگونه پهپادهای روسی با شلیک سلاح‌های سبک از داخل یک هواپیمای یاک 52 سرنگون می‌شوند. ‌
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برچسب‌ها:
نبض خبر یاک 52 سرنگونی پهپاد جنگ اوکراین مقابله با پهپاد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
2
21
پاسخ
برای دفاع از خاک کشور هر روشی که بشه باید استفاده کرده حتی اگر همه دنیا مسخره ات کنن
مهم دفاع از جان و مال مردم کشورته
سامان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
2
9
پاسخ
تابناک عزیز این یه بازی کامپیوتریه !! یعنی نتونستین تشخیص بدین؟؟!!
پاسخ ها
حاج حسین توسلی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
بازی نیست داداش.. شدنیه. پهپاد سرعتش اندازه این هواپیماهای ملخیه . کافیه مخزن سوختو بزنی. تک تیرانداز میتونه.
ناشناس
| Netherlands (Kingdom of the) |
۱۱:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
یعنی هنوز نیمتونی فیلمهای واقعی رو هم تشخیص بدی سامان؟؟
یه چیز که به لحاظ فیزیکی کاملا مشخصه.
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