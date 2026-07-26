نبض خبر
روش عجیب ارتش اوکراین برای سرنگونی پهپادها
اوکراین تصاویری را منتشر کرده که نشان میدهد چگونه پهپادهای روسی با شلیک سلاحهای سبک از داخل یک هواپیمای یاک 52 سرنگون میشوند.
گزارش خطا
پسندها:
1
برچسبها:نبض خبر یاک 52 سرنگونی پهپاد جنگ اوکراین مقابله با پهپاد
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
برای دفاع از خاک کشور هر روشی که بشه باید استفاده کرده حتی اگر همه دنیا مسخره ات کنن
مهم دفاع از جان و مال مردم کشورته
مهم دفاع از جان و مال مردم کشورته
تابناک عزیز این یه بازی کامپیوتریه !! یعنی نتونستین تشخیص بدین؟؟!!
پاسخ ها
حاج حسین توسلی| |
۱۲:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
ناشناس| |
۱۱:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
یه چیز که به لحاظ فیزیکی کاملا مشخصه.