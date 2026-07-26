En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 7172
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۸۶۵۴۸
کد خبر:۱۳۸۶۵۴۸
12147 بازدید
نظرات: ۷
نبض خبر

مداحی مجید بنی فاطمه برای اکبر عبدی

حضور مجید بنی فاطمه در منزل زنده‌یاد اکبر عبدی و مداحی برای این هنرمند فقید را می‌بینید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر مجید بنی فاطمه اکبر عبدی ویدیو
اخبار مرتبط
اشک‌های تلخ مجید صالحی مقابل منزل زنده‌یاد اکبر عبدی
ادای احترام جناب‌خان به مرحوم اکبر عبدی
تصاویر غیرمنتظره از بهنوش طباطبایی در تشییع اکبر عبدی
ده ویدیو از تشییع پیکر اکبر عبدی؛ چه کسی آمد و چه گفته شد؟
ادای احترام المیرا شریفی‌مقدم به اکبر عبدی را ببینید
عکس | آزیتا حاجیان در مراسم تشییع اکبر عبدی
ویدیوی غیراخلاقی از اکبر عبدی و توضیح مهران غفوریان
«بازم مدرسه‌ام دیر شد»؛ سکانس خاطره‌انگیز از اکبر عبدی
اعتراف اکبر عبدی درباره میزان ثروت خودش
کلاهی که اکبر عبدی سر همسرش گذاشت!
ازدواج مجید مظفری با یک مرد زن پوش!
ماجرای احوالپرسی رهبر شهید از مرحوم اکبر عبدی
حرف‌های اکبر عبدی درباره ترسش از جنگ
اخراج اکبر عبدی توسط سعید آقاخانی از نون خ
دلیل فوت اکبر عبدی چه بود؟
رقص جنجالی اکبر عبدی با خواننده پاپ
توضیح مهران غفوریان درباره وضعیت اکبر عبدی
لحظات حضور پزشکیان در هیئت مجید بنی فاطمه
تصاویر آخرین زیارت اکبر عبدی در حرم امام رضا (ع)
قدردانی متفاوت اکبر عبدی از همسرش در جوکر
واکنش مجید بنی فاطمه به شایعه قاچاق مواد مخدر در خورش قیمه!
شوخی اکبر عبدی با شریفی‌نیا روی تخت بیمارستان
جزئیات مراسم تشییع پیکر اکبر عبدی
شوخی‌های عجیب مداحان در برنامه تلویزیونی
تماس اکبر عبدی با اداره برق برای تعطیلی پروژه
دلخوری اکبر عبدی از فقیر خواندنش
اعتراض تلخ اکبر عبدی به میزان حقوق بازنشستگی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
16
11
پاسخ
جناب بنی فاطمه ای کاش این روضه را به زبان آذری می خواندید. خداوند روحش را شاد و به خانواده اش صبر جزیل.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
درود بر سید بزرگوار آقای بنی فاطمه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
4
22
پاسخ
انشاءالله سر سفره ی امام حسین علیه السلام وعلی اکبر امام حسین علیه السلام و آقا ابالفضل العباس علیه السلام مهمان باشند مردخوبی بود
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
الهی آمین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
1
3
پاسخ
گفتم چرا بازیگرا نیامدن مراسم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
1
5
پاسخ
صلی ا... علیک یا اباعبدا.. الحسین. روح آقای عبدی قرین رحمت الهی باد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
1
4
پاسخ
کارزیبایی بود باریکلا جناب بنی فاطمه
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر