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مداحی مجید بنی فاطمه برای اکبر عبدی
حضور مجید بنی فاطمه در منزل زندهیاد اکبر عبدی و مداحی برای این هنرمند فقید را میبینید.
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برچسبها:نبض خبر مجید بنی فاطمه اکبر عبدی ویدیو
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جناب بنی فاطمه ای کاش این روضه را به زبان آذری می خواندید. خداوند روحش را شاد و به خانواده اش صبر جزیل.
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۴:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
انشاءالله سر سفره ی امام حسین علیه السلام وعلی اکبر امام حسین علیه السلام و آقا ابالفضل العباس علیه السلام مهمان باشند مردخوبی بود
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۴:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
صلی ا... علیک یا اباعبدا.. الحسین. روح آقای عبدی قرین رحمت الهی باد.