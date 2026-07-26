بررسی وضعیت بردسیر پس از زلزله ۴.۶ ریشتری
زمینلرزۀ ۴.۶ ریشتری، ساعت ۳:۴۶ بامداد امروز بردسیر کرمان را لرزاند.
کد خبر: ۱۳۸۶۵۳۷| |
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به گزارش تابناک؛ زمینلرزۀ ۴.۶ ریشتری، ساعت ۳:۴۶ بامداد امروز بردسیر کرمان را لرزاند.
بزرگی: ۴.۶
محل وقوع: استان كرمان - حوالی بردسير
تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۰۳:۴۶:۱۸ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
طول جغرافیایی: ۵۶.۵۸
عرض جغرافیایی: ۲۹.۹۲
عمق زمینلرزه: ۱۰ کیلومتر
نزدیکترین شهرها:۰ کیلومتری بردسير (کرمان)۲۲ کیلومتری نگار (کرمان)۳۶ کیلومتری باغين (کرمان)
نزدیکترین مراکز استان:۶۲ کیلومتری كرمان۳۰۵ کیلومتری
بنا بر این گزارش؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان گفت: زلزله ۴.۶ ریشتری بردسیر کرمان خسارت نداشت.
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