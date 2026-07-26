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بررسی وضعیت بردسیر پس از زلزله ۴.۶ ریشتری

زمین‌لرزۀ ۴.۶ ریشتری، ساعت ۳:۴۶ بامداد امروز بردسیر کرمان را لرزاند.
کد خبر: ۱۳۸۶۵۳۷
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زلزله در کرمان

به گزارش تابناک؛ زمین‌لرزۀ ۴.۶ ریشتری، ساعت ۳:۴۶ بامداد امروز بردسیر کرمان را لرزاند.

بزرگی: ۴.۶ 

محل وقوع: استان كرمان - حوالی بردسير 

تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۰۳:۴۶:۱۸ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴

طول جغرافیایی: ۵۶.۵۸

عرض جغرافیایی: ۲۹.۹۲

عمق زمین‌لرزه: ۱۰ کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها:۰ کیلومتری بردسير (کرمان)۲۲ کیلومتری نگار (کرمان)۳۶ کیلومتری باغين (کرمان)
 
نزدیکترین مراکز استان:۶۲ کیلومتری كرمان۳۰۵ کیلومتری 

بنا بر این گزارش؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان گفت: زلزله ۴.۶ ریشتری بردسیر کرمان خسارت نداشت.

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