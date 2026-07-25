صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

پیام سردار قاآنی برای رفع محاصره ۱۱ ساله یمن

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه «رفع محاصره ۱۱ ساله یمن، مطالبه‌ای به حق و انسانی برای مردم مظلوم این کشور است»، عنوان کرد: انتظار می‌رود دولت عربستان از تجربه رفتارهای غیرعاقلانه و پرهزینه آمریکا عبرت بگیرد و به محاصره کشوری مسلمان با جمعیتی بیش از ۳۸ میلیون نفر پایان دهد.
کد خبر: ۱۳۸۶۵۱۹
| |
1668 بازدید
سردار قاآنی

به گزارش تابناک به نقل از دفاع پرس، متن کامل پیام سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

رفع محاصره ۱۱ ساله یمن، مطالبه‌ای به حق و انسانی برای مردم مظلوم این کشور است.

انتظار می‌رود دولت عربستان از تجربه رفتارهای غیرعاقلانه و پرهزینه آمریکا عبرت بگیرد و به محاصره کشوری مسلمان با جمعیتی بیش از ۳۸ میلیون نفر پایان دهد.

توقع مسلمانان جهان از عربستان، که خود را خادم حرمین شریفین می‌داند، آن است که به جای ادامه جنگ و فشار علیه یک ملت مسلمان و مظلوم، توان و امکانات خود را در مسیر حمایت از مردم فلسطین و مقابله با جنایات رژیم صهیونیستی به کار گیرد.

تلاش برای نجات غزه مظلوم، مایه افتخار است، نه ادامه محاصره ملت مظلوم یمن.»

اشتراک گذاری
برچسب ها
قاآنی سردار قاآنی سپاه قدس یمن محاصره عربستان
انفجار در مقر ناوگان پنجم آمریکا/تجاوز نظامی ارتش تروریستی آمریکا علیه ایران
عکس: لوازم شخصی شهید علی لاریجانی
نقض تفاهم‌نامه بار دیگر بی‌ارزشی و نامعتبربودن امضای رئیس‌جمهور آمریکا را ثابت کرد/ تاکید رهبرانقلاب بر اعتماد به مسئولان/ تشکر رهبرانقلاب از حماسه‌آفرینی ملت ایران
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پدافند یمن جنگنده‌های سعودی را فراری داد
یمن: باب المندب برای همه باز است، به جز عربستان!
دومین ضربه بزرگ یمن به آرامکو پس از ۷ سال
هشدار یمن به عربستان: محاصره  ۱۲ ساله را در هم می‌شکنیم
پرواز موشک‌های یمنی در آسمان عربستان
هدف قرار گرفتن یک نفتکش در نزدیکی سواحل عربستان
دیدار و رایزنی وزیران خارجه عربستان و پاکستان
هشدار یمن خطاب به آمریکا درباره عربستان
آخرین اخبار
چندین انفجار شدید در میدان نفتی جمبور
احضار کاردار موقت اوکراین به وزارت خارجه ایران
شائبه‌ای که بوکس ایران را تهدید می‌کند؛ برگزاری انتخابی تیم ملی به جای رینگ در اتاق وزیر ورزش؟
سیاست ۵۰ ساله «عدم اشاعه» آمریکا با توافق هسته‌ای با عربستان تضعیف می‌شود/ تناقض رویکرد ترامپ به برنامه هسته‌ای ایران آشکار شد
زیرساخت‌های آمریکا در اربیل تقریباً به‌طور کامل نابود شده است
هشدار سخنگوی سپاه به انگلیس درباره همراهی با آمریکا
سقوط پهپاد در نزدیکی منزل وزیر جنجالی صهیونیست
ادعای کویت درباره عملیات نظامی علیه ایران
طلسم ۵۴ ساله هاکی چمن ایران شکست
واکنش به تعرض اوکراین به کشتی تجاری ایران در دریای خزر
پیام سردار قاآنی برای رفع محاصره ۱۱ ساله یمن
زخمی شدن ۲۱ نفر در آتش سوزی مهیب نیویورک
دستگیری اعضای شبکه مرتبط با رسانه‌های معاند
ترامپ: اگر به ۱۰۰٪ خواسته‌هایمان نرسیم، به جنگ بازمی‌گردیم
واکنش عجیب به پاداش ۱۴۰ میلیاردی قلعه‌نویی: ناچیز است!
جنجال و اشک فردوسی پور را ببینید: بیایید مرا بگیرید!  (۱۸۳ نظر)
درگیری شدید و توهین آمیز دو نماینده مجلس را ببینید  (۱۸۰ نظر)
برای امیر قلعه‌نویی که صفرها برایش بی معنا هستند/ ایثار کنندگان از جان و مال مردم!  (۱۱۸ نظر)
افزایش دوباره قیمت بنزین در راه است؟ / چرا تاوان خودروهای پرمصرف ایران‌خودرو را مردم بدهند؟  (۱۱۴ نظر)
نام رهبر شهید را نمی‌توان خرج روایت‌های مبهم کرد / این بار حق با صداوسیماست  (۷۹ نظر)
اکبر عبدی درگذشت  (۷۶ نظر)
شبهه‌افکنی به نام مطالبه‌گری/ نسخه‌ای برای دوقطبی‌سازی در روزهای نیاز به وحدت  (۷۶ نظر)
ریز پاداش‌های اعضای تیم ملی و کارمندان فدراسیون/ آقای تاج شفاف‌سازی کنید!  (۷۲ نظر)
هدف عراقچی از این مصاحبه عجیب چه بود؟!   (۶۸ نظر)
ایران باید از طریق میانجی‌ها به مسیر دیپلماسی بازگردد/آمریکا به دنبال تصرف جزایر ایران نیست/ آمریکا با بمباران جنوب کشور به دنبال سلب کنترل تنگه هرمز از ایران است  (۶۶ نظر)
حمله شدید خوش چشم کارشناس صداوسیما به عراقچی را ببینید  (۶۵ نظر)
پناهیان: اگر بی‌برقی و بی آبی را تحمل کنیم...  (۵۴ نظر)
یکسان‌سازی نرخ ارز، دلار را مهار نکرد/ با این سیاست، دلار ۲۵۰ هزار تومانی هم دور نیست!  (۵۱ نظر)
اگر انحصار خودرو نشکند، منتظر اعتراضات گسترده باشید! / چرا قانون خودروهای نو و فرسوده اجرا نمی‌شود؟  (۵۰ نظر)
سیگنال مذاکراتی ایران به آمریکا؟/ تهران در حال بررسی پیشنهاد میانجی‌ها  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005ohD
tabnak.ir/005ohD