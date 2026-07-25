واکنش عجیب به پاداش ۱۴۰ میلیاردی قلعه‌نویی: ناچیز است!

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، طهمورث حیدری عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال در اظهاراتی مدعی شد:

- تیم ملی در جام‌جهانی عملکرد خیلی خوبی داشت

- مردم از کسب سه امتیاز تیم ملی خوشحال بودند

- عملکرد تیم ملی در جام‌جهانی مورد تایید همه دوستان بوده است

- تصمیم گیری درباره قلعه‌نویی به جلسه بعدی موکول شد

- پاداش ۱۴۰ میلیاردی به سرمربی تیم ملی؟ این پاداش خیلی ناچیز است

- درباره مومبینی صحبتی نکردیم

- قول قهرمانی برای جام ملت‌های آسیا؟ هیچ سرمربی‌ای قول نمی‌دهد

- انتظار داریم در جام ملت‌های آسیا حداقل به فینال بریم