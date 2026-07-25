واکنش عجیب به پاداش ۱۴۰ میلیاردی قلعهنویی: ناچیز است!
عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال میگوید پاداش ۱۴۰ میلیاردی سرمربی تیم ملی ناچیز بوده است.
کد خبر: ۱۳۸۶۵۱۳| |
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به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، طهمورث حیدری عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال در اظهاراتی مدعی شد:
- تیم ملی در جامجهانی عملکرد خیلی خوبی داشت
- مردم از کسب سه امتیاز تیم ملی خوشحال بودند
- عملکرد تیم ملی در جامجهانی مورد تایید همه دوستان بوده است
- تصمیم گیری درباره قلعهنویی به جلسه بعدی موکول شد
- پاداش ۱۴۰ میلیاردی به سرمربی تیم ملی؟ این پاداش خیلی ناچیز است
- درباره مومبینی صحبتی نکردیم
- قول قهرمانی برای جام ملتهای آسیا؟ هیچ سرمربیای قول نمیدهد
- انتظار داریم در جام ملتهای آسیا حداقل به فینال بریم
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