حمله وحشیانه به شلمچه خللی در حرکت زائران ایجاد نکرد
به گزارش تابناک، سید محمدرضا موالیزاده شنبه سوم مرداد در نشست ستاد اربعین استان خوزستان در شلمچه اظهار کرد: حمله وحشیانه به گذرگاه اربعین حسینی شلمچه نهتنها خللی در حرکت زائران ایجاد نکرد، بلکه حضور پرشور مردم در راهپیمایی اربعین، بهویژه پس از این حمله، درس مقاومت را به همه جهانیان آموخت.
وی افزود: این حماسه حضور، میراث رهبر شهید ماست که امروز در حرکت حماسی زائران متجلی شده است.
توصیههای استاندار خوزستان به زائران اربعین برای سفری ایمن و سالم
استاندار خوزستان با اشاره به آغاز موج سفرهای اربعین، توصیههای مهمی را برای حفظ سلامت زائران و جلوگیری از گرمازدگی و بیماریهای واگیردار مطرح کرد و بر کوتاهمدت کردن سفر و رعایت کامل اصول بهداشتی تاکید کرد.
وی با بیان اینکه همه دستگاهها در دو گذرگاه اربعین خوزستان پای کار خدمترسانی به زائران هستند، اظهار کرد: زائران حرکت خود را در ساعتهای خنکتر روز، بهویژه شب و اوایل صبح، برنامهریزی کنند تا دچار گرمازدگی نشوند.
به گزارش ایسنا به نقل از استانداری خوزستان، موالیزاده گفت: استراحت کافی، نوشیدن مایعات فراوان و استفاده از کلاه، عینک آفتابی و لباس مناسب که موجب تعریق زیاد نشود، برای زائران ضروری است.
وی افزود: زائران در صورت احساس خستگی حتما توقف و استراحت کنند و در صورت ابتلا به بیماریهای عفونی، حتی سرماخوردگی ساده، آن را جدی بگیرند تا به بیماری شدیدتر تبدیل نشود و به دیگران منتقل نگردد.
استاندار خوزستان با تاکید بر اهمیت رعایت بهداشت فردی و عمومی، خاطرنشان کرد: تجمع زباله زمینهساز بیماری است و همچنین باید مراقب برخی بیماریها بود؛ از زائران میخواهیم در برخی مواقع از ماسک استفاده کنند.
وی گفت: زائران سفر معنوی خود را کوتاه و مدیریت کنند تا این سفر در کمال صحت و سلامتی انجام شود و با بهرهمندی از مواهب معنوی، سالم به خانههای خود بازگردند.
استاندار خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آغاز خدمات ریلی گفت: در ۲۴ ساعت شبانهروز، ۲۲ رام قطار، مسافران را از خرمشهر به مرز شلمچه و بالعکس جابهجا میکنند و هیچ مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد.
به گزارش ایسنا، از ۲۵ تیرماه تا پایان روز دوم مرداد، همزمان با نهم ماه صفر، مجموع تردد زائران ایرانی و خارجی از پایانههای مرزی شلمچه و چذابه به ۳۳۴ هزار و ۱۲۳ نفر رسید.
مرزهای شلمچه و چذابه در استان خوزستان از مهمترین گذرگاههای زمینی تردد زائران اربعین به شمار میروند و با نزدیک شدن به اربعین حسینی، روند ورود و خروج زائران از این دو پایانه بهصورت روزانه افزایش مییابد.
مرز شلمچه یکی از مهمترین گذرگاههای رسمی ایران و عراق در استان خوزستان است که در ایام اربعین از مبادی اصلی تردد زائران به شمار میرود. فاصله این مرز تا اهواز حدود ۱۴۵ کیلومتر است.
مرز چذابه نیز از گذرگاههای مهم خوزستان در مرز ایران و عراق است که هر سال در اربعین پذیرای شمار زیادی از زائران میشود. فاصله این مرز تا اهواز در کوتاهترین مسیر حدود ۱۴۲ کیلومتر است.