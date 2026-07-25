فرمانده انتظامی شهرستان پیشوا از بازداشت متهم قتل پارک دانش‌آموز پیشوا در کمتر از هفت روز خبر داد و گفت: متهم برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل شد.

به گزارش تابناک، سرهنگ کارآگاه سید اکبر عربی شنبه سوم مرداد در جمع خبرنگاران از بازداشت متهم پرونده قتل پارک دانش‌آموز پیشوا توسط کارآگاهان پلیس آگاهی این شهرستان خبر داد.

وی اظهار کرد: پس از وقوع این قتل، شناسایی و بازداشت متهم به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

عربی افزود: متهم که پس از ارتکاب قتل متواری شده بود، با پیگیری‌های شبانه‌روزی پلیس در کمتر از هفت روز شناسایی و دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان پیشوا تصریح کرد: پس از تشکیل پرونده مقدماتی، متهم برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل شد.