اعتراض کیتی پری به اقدام کاخ سفید درباره جنگ ایران

کیتی پری، خواننده آمریکایی از کاخ سفید به خاطر استفاده از آهنگش در ویدئویی از حمله به ایران انتقاد کرد.

به گزارش تابناک، کیتی پری، خواننده پاپ، کاخ سفید را به خاطر استفاده بدون اجازه از آهنگ «Firework» در ویدئویی از حمله نظامی به ایران محکوم کرد.

خواننده آمریکایی نوشته:

از اینکه آهنگ Firework به‌عنوان موسیقی پس‌زمینه ویدیویی از حملات نظامی در حساب تیک‌تاک کاخ سفید استفاده شده، عمیقا شوکه و خشمگین هستم.

من این استفاده را تایید نکرده‌ام، هیچ‌کس از من اجازه نگرفت و به‌هیچ‌وجه از آن چشم‌پوشی نمی‌کنم.

موسیقی من برای نزدیک‌تر کردن مردم به یکدیگر است، نه برای جشن گرفتن جنگ.