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تمسخر مجری زحمت کش توسط فردوسی پور!
عادل فردوسی پور در بخشی از برنامهاش حسین اژدهایی مجری صداوسیما در بندرعباس که با وجود شرایط جنگی مداوماً در حال گزارش است را مورد تمسخر قرار داد. این بخش که واکنش برانگیز شده را میبینید.
گزارش خطا
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یه پیرمرد رو اینطور تمسخر کردن درست نیست مخصوصا اگه مدعی اخلاق مداری باشی
پاسخ ها
ناشناس| |
۲۱:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
ناشناس| |
۲۱:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
مسخره نکرد
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ناشناس| |
۲۱:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
وقتی میگه ، یک پدیده...
چرا واقعیت را کتمان یا سرپوش میگذارید؟
چرا می خواهید عادل فردوسی پور را خراب کنید؟؟
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ناشناس| |
۲۱:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
ناشناس| |
۲۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
منظورش را اگه درک کنید پنج هیچ جلویید.
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ناشناس| |
۲۱:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳