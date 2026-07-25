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کد خبر:۱۳۸۶۴۹۷
کد خبر:۱۳۸۶۴۹۷
7984 بازدید
نظرات: ۱۳
نبض خبر

تمسخر مجری زحمت کش توسط فردوسی پور!

عادل فردوسی پور در بخشی از برنامه‌اش حسین اژدهایی مجری صداوسیما در بندرعباس که با وجود شرایط جنگی مداوماً در حال گزارش است را مورد تمسخر قرار داد. این بخش که واکنش برانگیز شده را می‌بینید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر عادل فردوسی پور حسین اژدهایی ویدیو جنگ ایران و آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی: ۵۰
انتشار یافته: ۱۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
83
120
پاسخ
یه پیرمرد رو اینطور تمسخر کردن درست نیست مخصوصا اگه مدعی اخلاق مداری باشی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
اینم با ربط و بی ربط برای عقده هایی که از اخراجش از تلویزیون دچارش شده به اژدهایی بدبخت گیر میده. معلومه که تلویزیون ایران رو میبینی ولی نمیدونم چرا تو جنگ 40 روزه که یه مدرسه رو با خاک یکسان کرده بودن یه تسلیت یک کلمه ای هم نگفتی. مردم ایران امثال شما رو شناختن آقای فردوسی پور.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
یه زمانی به این فرد و برنامش علاقه داشتم ولی با این حرکتش از چشمم افتاد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
92
84
پاسخ
مسخره نکرد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
کاملا قصد تحقیر داشت .
وقتی میگه ، یک پدیده...
چرا واقعیت را کتمان یا سرپوش میگذارید؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
120
90
پاسخ
چرا می خواهید عادل فردوسی پور را خراب کنید؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
خراب هست
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
نیازی به خراب کردن نداره خودش خودشو خراب کرد. 40 روز جنگ کجا بود تو غار؟ ایشون که تو برنامه فوتبالی اسکار گرفتن اصغر فرهادی رو تبریک میگفت ولی نمیتونست یه تسلیت به هموطنان شهیدش بگه؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
45
63
پاسخ
منظورش را اگه درک کنید پنج هیچ جلویید.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
شما پنج هیچ عقبی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
31
57
پاسخ
فردوسی‌پور با همین کارا خودشو زنده نگه میداره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
60
84
پاسخ
چقدر گوشت تلخ این دلقک
کجانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
5
85
پاسخ
خدا عاقبت همه راختم بخیر کنه!!!!!
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