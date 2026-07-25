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هشتمین خرید قرمزپوشان در نقل‌وانتقالات

در ادامه روند جوانگرایی پرسپولیس، پوریا لطیفی‌فر، هافبک جوان و آینده دار فوتبال ایران، با عقد قراردادی ۴ ساله به جمع سرخپوشان پیوست.
کد خبر: ۱۳۸۶۴۹۶
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1643 بازدید
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پرسپولیس

به گزارش تابناک به نقل از رسانه رسمی پرسپولیس، در ادامه روند جوانگرایی پرسپولیس، پوریا لطیفی‌فر، هافبک جوان و آینده دار فوتبال ایران، با عقد قراردادی ۴ ساله به جمع سرخپوشان پیوست و به این ترتیب این بازیکن ۲۳ ساله هشتمین خرید تابستانی سرخپوشان پایتخت لقب گرفته است.

گفتنی است، نام پوریا لطیفی‌فر را اولین بار در استادیوم یادگار امام شنیدیم، زمانی که با یک شوت از پشت محوطه جریمه دروازه تیم دراگان اسکوچیچ را باز کرد تا یک غافلگیری بزرگ در جام حذفی رقم بخورد و صدرنشین لیگ برتر از این جام کنار برود.

این گل و نمایش قابل اعتنا در پست هافبک مرکزی تیم گل‌گهر سبب شد تا لطیفی‌فر ۲۰ ساله اعتماد سرمربی این تیم را به خود جلب کند. او در ادامه فصل کم و بیش برای تیمش به میدان رفت تا یکی دیگر از جوانان منتخب مهدی تارتار در تیم سیرجانی لقب بگیرد.

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پرسپولیس پوریا لطیفی پور بازیکن جدید خرید بازیکن نقل و انتقالات
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی:
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
1
0
پاسخ
پرسپولیس هر چه سریعتر یوسف مزرعه فوتبالیست ۲۱ ساله فولاد رو حذب کنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
0
2
پاسخ
تارتار تا چند سال با تشکیل این باند حضورش در پرسپولیس رو بیمه کرد دیگه کی می تون این رو با این لشگرش از پرسپولیس اخراج کن
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