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کد خبر: ۱۳۸۶۴۹۳
بازدید: ۲۵۴۶

عکس: سفر نمایندگان مجلس به هرمزگان

اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در جریان سفر به استان هرمزگان، با حضور در گلزار شهدای میناب به دانش‌آموزان شهید مدرسه شجره طیبه ادای احترام کردند و سپس در نشست‌هایی جداگانه با فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی ارتش و فرمانده قرارگاه مدینه، آخرین وضعیت امنیتی و دفاعی منطقه را بررسی کردند. همزمان، تیم ویژه کمیسیون بهداشت مجلس نیز با حضور در بندرعباس، قشم و میناب، مسائل حوزه سلامت و درمان این مناطق را مورد ارزیابی قرار داد.

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برچسب‌ها:
عکس خبری مجلس شورای اسلای نمایندگان هرمزگان میناب
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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