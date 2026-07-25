عکس: سفر نمایندگان مجلس به هرمزگان

اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در جریان سفر به استان هرمزگان، با حضور در گلزار شهدای میناب به دانش‌آموزان شهید مدرسه شجره طیبه ادای احترام کردند و سپس در نشست‌هایی جداگانه با فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی ارتش و فرمانده قرارگاه مدینه، آخرین وضعیت امنیتی و دفاعی منطقه را بررسی کردند. همزمان، تیم ویژه کمیسیون بهداشت مجلس نیز با حضور در بندرعباس، قشم و میناب، مسائل حوزه سلامت و درمان این مناطق را مورد ارزیابی قرار داد.