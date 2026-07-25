عکس: یک ماه پس از زلزله مرگبار ونزوئلا؛ جست‌وجو ادامه دارد و هزاران نفر بی‌خانمان‌اند

یک ماه پس از زلزله‌های دوگانه ۷.۲ و ۷.۵ ریشتری در شمال ونزوئلا، عملیات جست‌وجو و آواربرداری همچنان ادامه دارد و هزاران خانواده هنوز در انتظار یافتن عزیزان خود هستند. این زمین‌لرزه‌ها که مرگبارترین زلزله ونزوئلا از سال ۱۸۱۲ به شمار می‌رود، افزون بر برجا گذاشتن دست‌کم ۱۹.۶ میلیارد دلار خسارت مستقیم، حدود ۱۸ هزار نفر را بی‌خانمان و بیش از هزار واحد مسکونی را به طور کامل یا جزئی تخریب کرده است. اکنون بسیاری از بازماندگان ناچارند در چادرهای موقت نزدیک خانه‌های ویران‌شده یا اردوگاه‌های ساحلی زندگی کنند؛ در حالی که برآورد می‌شود هزینه بازسازی این فاجعه به حدود ۵۰ میلیارد دلار برسد.