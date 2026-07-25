نفوذ هکرهای حنظله به زیرساخت ارتباطی ویسکانسین آمریکا + عکس

گروه سایبری حنظله اعلام کرد که در ادامه عملیات‌های سایبری خود علیه زیرساخت‌های آمریکا، موفق شده است سامانه‌های یکی از ارائه‌دهندگان اصلی خدمات اینترنت در شهر مدیسن ایالت ویسکانسین آمریکا، را هدف قرار دهد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، گروه هکری «حنظله» با انتشار پیامی تاکید کرد که در واکنش به اقدامات اخیر آمریکا در منطقه، زیرساخت اصلی شرکت ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی SupraNet Communications در شهر مدیسن ایالت ویسکانسین را هدف حمله سایبری قرار داده و موجب اختلال گسترده در خدمات اینترنتی این منطقه شده است.

این گروه سایبری تاکید کرد که در پی این حمله، هزاران کسب‌وکار محلی، شرکت‌های بزرگ، شبکه‌های دولتی و برخی مراکز حساس شهری با قطع اینترنت و اختلال گسترده در ارتباطات مواجه شده‌اند.

حنظله این عملیات را واکنشی به «اقدامات تحریک‌آمیز و ماجراجویانه آمریکا در منطقه»، توصیف و تاکید کرد این حمله، بار دیگر آسیب‌پذیری زیرساخت‌های سایبری ایالات متحده را آشکار کرده است.

در ادامه این بیانیه، با اشاره به ادعاهای نهادهای امنیتی آمریکا درباره امنیت سایبری، آمده است که «امنیت سایبری آمریکا بیش از آنکه یک واقعیت باشد، به یک شعار تبدیل شده و ضعف زیرساخت‌های این کشور روزبه‌روز آشکارتر می‌شود.»

این گروه هکری همچنین با تهدید به ادامه حملات سایبری اعلام کرد: «عملیات اخیر تنها آغاز راه است و در صورت تداوم سیاست‌های آمریکا، حملات گسترده‌تر و شدیدتری علیه زیرساخت‌های این کشور انجام خواهد شد.