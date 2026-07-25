فسخ توافقی کاظمیان با پرسپولیس

به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه، امین کاظمیان وینگر و مهاجم ۲۹ ساله تیم پرسپولیس که فصل گذشته در ترکیب سرخپوشان توانست دو گل به ثمر برساند، در آستانه پیوستن به تیم بعدی خود قرار دارد. این بازیکن با تصمیم مهدی تارتار در لیست مازاد قرار گرفت اما قرار است انتقال او با هماهنگی باشگاه پرسپولیس انجام شود.

بر اساس شنیده‌ها، انتقال این بازیکن جزئی از معامله پرسپولیس و گل‌گهر بر سر پوریا لطیفی‌فر خواهد بود و باشگاه پرسپولیس به این شکل رقم رضایتنامه این بازیکن را کاهش خواهد داد و باشگاه گل‌گهر هم با جذب این مهاجم خط حمله خود را تقویت خواهد کرد تا هر دو طرف از آن سود کنند.

احتمال دارد در ۴۸ ساعت آینده باشگاه پرسپولیس و گل‌گهر توافقنامه برای انتقال این بازیکن را به امضا برسانند تا یکی دیگر از انتقالهای این تابستان رقم بخورد.