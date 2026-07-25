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هشدار یمن به عربستان: محاصره  ۱۲ ساله را در هم می‌شکنیم

رئیس شورای عالی سیاسی یمن به مسئولان سعودی هشدار داد که نباید بر روی امیدهای واهی سایر کشورها، حساب باز کنند.
کد خبر: ۱۳۸۶۴۷۶
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1973 بازدید
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یمن

به گزارش تابناک به نقل از فارس، «مهدی المشاط» امروز شنبه از عملیات‌های نیروهای مسلح این کشور در عمق عربستان سعودی دفاع کرد و این عملیات‌ها را «مشروع و برحق دانست.

المشاط همچنین به مسئولان سعودی هشدار داد که هدف نیروهای مسلح یمن، پایان دادن به محاصره و تجاوز  ریاض علیه این کشور است که تقریباً ۱۲ سال طول کشیده است.

وی با اشاره به اینکه ملت یمن حدود ۱۲ سال است که حجت را تمام کرده و به یاری خدا پیروزی از آن اوست، تصریح کرد که محکومیت‌ها و آه و ناله مسئولان سعودی هیچ ارزشی ندارد.

سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن امروز شنبه خبر داد که  در پاسخ به تجاوز شب گذشته سعودیها، ارتش یمن دو عملیات نظامی ویژه انجام دادند.

در عملیات نخست، اهداف مهم مربوط به تأسیسات وابسته به شرکت آرامکو در جیزان، با ده‌ها موشک بالستیک و پهپاد هدف قرار گرفت.

در عملیات دوم نیز اهداف حساسی وابسته به شرکت آرامکو در ینبع، با چندموشک بالستیک، موشک کروز و پهپاد هدف قرار گرفت.

المشاط موضع این کشور را بر حق و مطالبات آن را عادلانه دانست و خاطر نشان کرد: این مطالبات شامل پایان دادن به محاصره و تجاوز سعودی علیه کشورمان می‌شود.

این مقام یمنی همچنین خطاب به مسئولان عربستان گفت: کسی که به شما امید واهی می‌دهد، هیچ کاری برایتان نخواهد کرد.

وی در پایان تأکید کرد که نیروهای مسلح یمن جز به پایان دادن به تجاوز و رفع محاصره راضی نخواهد شد و هر چیزی جز این موارد، توهم و سراب است.

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یمن نیروهای مسلح عربستان محاصره پایان محاصره
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی:
انتشار یافته: ۲
طالی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
1
2
پاسخ
توجه می کنید که این ترامپ چه جوری توی خاورمیانه همه رو انداخت به جون هم. این عرب ها واقعا عقل ندارند حالا پول نفتتون رو بدید از امریکا سلاح بگیرید بریزید تو سر خودتون. واقعا که . توی این جنگ کسی پیروزه که تا اخر وایسه.
حمید
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Iran (Islamic Republic of)
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۲۰:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
0
4
پاسخ
دنیای امروز فقط حرف زور می‌فهمد و بايد قوی بود.
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