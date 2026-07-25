حدود ۳۰ درصد ظرفیت پارکینگ اربعین مهران تکمیل شد

به گزارش تابناک به نقل از مهر، احمد کرمی ظهر شنبه در جریان بازدید از پارکینگ بزرگ اربعین مهران از ورود ۱۲ هزار خودرو در پنج روز گذشته به این پارکینگ خبر داد و گفت: با وجود پارک این تعداد خودرو، تاکنون تنها ۳۰ درصد از ظرفیت پارکینگ تکمیل شده و ظرفیت پذیرش بیش از ۱۵۰ هزار خودروی دیگر در کل مهران فراهم است.

وی بیان کرد: تمامی الزامات رفاهی از جمله توزیع آب خنک در محل موکب‌های مستقر در پارکینگ پیش‌بینی شده و وسایل حمل و نقل عمومی (اتوبوس‌های درون‌شهری) نیز برای انتقال سریع و آسان زائران از محل پارک خودروها تا نقطه مرزی و پایانه مسافربری مستقر شده و در حال جابه‌جایی زائران هستند.

استاندار ایلام ادامه داد: نیروهای پلیس راهور به صورت مستمر و شبانه‌روزی بر روند ورود، خروج و پارک خودروها نظارت دارند تا از بروز هرگونه گره ترافیکی جلوگیری شود.

کرمی عنوان کرد: نرخ مصوب پارک خودرو در پارکینگ اربعین برای هر ۲۴ ساعت ۶۰ هزار تومان تعیین شده و به منظور تضمین اجرای این مصوبه، یک تیم ارزیابی و نظارتی متشکل از ۴۰ بازرس تخصصی تشکیل شده که به صورت مداوم بر فعالیت پارکینگ‌ها نظارت می‌کنند و با هرگونه تخلف، گران‌فروشی یا عدم رعایت نرخ مصوب، برخورد جدی و قانونی خواهد شد.

وی اضافه کرد: زیرساخت‌های پارکینگ بزرگ اربعین نسبت به سال‌های گذشته ارتقا یافته و تلاش می‌شود زائران بدون دغدغه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، خودروهای خود را پارک کرده و راهی عتبات عالیات شوند.