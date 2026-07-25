اسرائیل در بالاترین سطح آمادهباش
آمادهباش در سطح بالا در اسرائیل برقرار است، چرا که آنها منتظر تصمیم دونالد ترامپ، رئیسجمهور، در مورد آینده رویارویی با ایران هستند.
کد خبر: ۱۳۸۶۴۷۰| |
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به گزارش تابناک؛ کانال ۱۲ اسرائیل مدعی شد که شرکتهای هواپیمایی خارجی لغو پروازهای خود به مقصد و از مبدأ اسرائیل را آغاز کردند.
به گزارش «انتخاب»؛ در ادامه این مطلب آمده است: آمادهباش در سطح بالا در اسرائیل برقرار است، چرا که آنها منتظر تصمیم دونالد ترامپ، رئیسجمهور، در مورد آینده رویارویی با ایران هستند.
شرکتهای هواپیمایی خارجی لغو پروازهای خود به اسرائیل و از اسرائیل را آغاز کردهاند که اولین آنها شرکتهای ایتالیایی و اتریشی هستند و این احتمالاً نشانهای از آنچه در راه است، میباشد.
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