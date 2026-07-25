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دومین ضربه بزرگ یمن به آرامکو پس از ۷ سال

شرکت آرامکو، بزرگترین شرکت نفتی جهان و قلب تپنده اقتصاد عربستان امروز در دو عملیات همزمان نیروهای مسلح یمن هدف حمله قرار گرفت. این حمله پس از ۷ سال، عملیات تاریخی و بی‌سابقه سپتامبر ۲۰۱۹ را تکرار کرد.
کد خبر: ۱۳۸۶۴۶۹
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تصویر آرامکو

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن دقایقی پیش از اجرای دو عملیات نظامی علیه تاسیسات حساس شرکت آرامکو در دو نقطه استراتژیک عربستان خبر داد.

بر اساس منابع خبری، پالایشگاه ۴۰۰ هزار بشکه‌ای جازان در جنوب غربی عربستان و نزدیک مرز یمن و تاسیسات حیاتی ینبع که شاهرگ صادرات نفت به اروپاست، بامداد امروز شنبه اهداف حملات موشکی و پهپادی نیرو‌های مسلح یمن بوده‌اند.

منابع خبری نیز از وقوع انفجار‌های مهیب و آتش‌سوزی در محوطه پالایشگاه آرامکو در جازان خبر داده و تصاویر منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، ستون‌های عظیم دود بر فراز این تاسیسات را نشان می‌دهد.

گفته شده پدافند هوایی عربستان که توسط نظامیان یونانی و با سامانه پاتریوت آمریکایی اداره می‌شود، دو موشک بالستیک پرتاب‌شده به سمت پالایشگاه‌های ینبع را رهگیری کرده با این حال، گزارش‌هایی از خسارت در پالایشگاه جازان به ثبت رسیده است.

شرکت آرامکو که مخفف «شرکت نفت عربستان-آمریکا» است، بزرگترین شرکت نفتی جهان از نظر تولید و صادرات محسوب می‌شود.

این شرکت روزانه حدود ۱۰ میلیون بشکه نفت تولید می‌کند و بیش از ۵۰ درصد از درآمد دولت سعودی را تأمین می‌نماید.

آرامکو در واقع نه فقط یک شرکت، بلکه ستون فقرات اقتصاد عربستان است و هرگونه ضربه به آن، کل اقتصاد این کشور را با بحران مواجه می‌کند.

هدف‌گیری همزمان دو نقطه استراتژیک جازان و ینبع، عمق نفوذ و دقت عملیاتی یمن را به نمایش گذاشته است.

پالایشگاه جازان با ظرفیت تصفیه ۴۰۰ هزار بشکه نفت در روز، سوخت مورد نیاز مناطق جنوبی و نیرو‌های نظامی سعودی را تأمین می‌کند.

در سوی دیگر، ینبع نقطه پایانی خط لوله نفتی شرق-غرب است که روزانه ۷.۲ میلیون بشکه نفت خام را از شرق عربستان به دریای سرخ منتقل می‌کند و از آنجا نفت سعودی از طریق کانال سوئز راهی بازار‌های اروپایی می‌شود.

همچینن امروز به دنبال اعلام خبر حملات موشکی و پهپادی یمن به برخی مناطق عربستان از جمله ینبع، خمیس مشیط و جازان و آسیب دیدن تاسیسات نفتی و پالایشگاه‌ها، تصاویر و ویدیو‌هایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌دهد مردم عربستان در شهر‌های مختلف از جمله ریاض و جده، در جایگاه‎های سوخت صف کشیده‌اند.

نکته قابل توجه اینکه این حملات در حالی رخ می‌دهد که عربستان با تکیه بر خط لوله شرق-غرب، خود را از تنگه هرمز که تحت محاصره ایران قرار دارد، رهانیده بود؛ اما یمن اکنون در باب‌المندب و دریای سرخ، امنیت صادرات نفتی سعودی را هدف قرار داده است.

این دومین عملیات بزرگ یمن علیه زیرساخت‌های نفتی عربستان پس از حملات سپتامبر ۲۰۱۹ به تاسیسات بقیق و خریص است که تولید نفت عربستان را به شدت کاهش داد.

تاسیسات بقیق در استان شرقی عربستان و در حدود ۶۰ کیلومتری جنوب‌غربی شهر ظهران قرار دارد و میدان نفتی خریص نیز حدود ۱۹۰ کیلومتری جنوب‌غربی‌تر از آن واقع شده است.

حمله سپتامبر ۲۰۱۹ که با ۱۰ پهپاد انجام شد، حدود ۵.۷ میلیون بشکه از تولید روزانه نفت عربستان را متوقف کرد و قیمت نفت را به شدت افزایش داد و ضعف‌پذیری تأسیسات حیاتی عربستان را به جهانیان نشان داد.

تنها یک هفته پس از این حمله، رهبران انصارالله در ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۹ با اعلام آتش‌بس یک‌جانبه، حملات موشکی و پهپادی علیه عربستان را متوقف کردند و آن را فرصتی برای آغاز مذاکرات جدی توصیف کردند که با واکنش مثبت ریاض، به آتش‌بس محدود در چهار منطقه از جمله صنعاء انجامید و نشان داد که این عملیات، معادلات جنگ را به نفع یمن تغییر داد و راه را برای کاهش تنش‌های نظامی هموار کرد.

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن در بیانیه امروز شنبه خود همچنین هشدار داده که این حملات در چارچوب استراتژی «تلافی در برابر تلافی» و «محاصره در برابر محاصره» انجام شده و در صورت ادامه تجاوزات، عملیات‌های گسترده‌تری در انتظار عربستان خواهد بود.

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برچسب ها
آرامکو نیروهای مسلح عملیات نظامی عربستان یمن آتش سوزی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
2
3
پاسخ
زنده باد آل الله دریمن،زنده باد باشرافت ترین انسانهای روی کره زمین،زنده باد باشرافت ترین انسانهای دلسوز کره زمین،بزنید ای قهرمانان جهان اسلام،درهم بکوبید دار پندار همپیمانان صهیونیست ها،به والله قسم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
1
2
پاسخ
درود خدا بر مردان یمنی که به قول سردار عظمایی سرتاپا ایمانند
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