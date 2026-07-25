پلیس خوزستان: مراقب کلاهبرداران اربعین باشید
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان خوزستان با هشدار نسبت به افزایش فعالیت افراد سودجو در آستانه اربعین حسینی، از تلاش کلاهبرداران سایبری برای سرقت اطلاعات بانکی و هویتی زائران خبر داد.در این اطلاعیه آمده است: افراد سودجو با ارسال پیامک، لینک یا ایجاد صفحات جعلی و با وعدههایی مانند دریافت ارز اربعین بدون نوبت، ثبتنام فوری ارز زیارتی، پرداخت ارز با نرخ ویژه و ثبت اطلاعات در سامانههای غیررسمی، در تلاش هستند اطلاعات بانکی و هویتی زائران را سرقت کنند.
معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان خوزستان از متقاضیان دریافت ارز اربعین خواست برای ثبتنام و دریافت ارز، فقط از سامانهها و اپلیکیشنهای رسمی استفاده کنند و از کلیک روی لینکهای ناشناس و مشکوکی که از طریق پیامک یا شبکههای اجتماعی ارسال میشود، خودداری کنند.همچنین در این اطلاعیه تأکید شده است زائران تحت هیچ شرایطی رمز کارت، رمز پویا، کدهای تأیید و سایر اطلاعات بانکی خود را در اختیار افراد یا سایتهای ناشناس قرار ندهند.شهروندان در صورت مشاهده صفحات، پیامکها یا لینکهای مشکوک نیز میتوانند موضوع را از طریق مراجع رسمی و پلیس فتا گزارش کنند.در پایان این اطلاعیه آمده است: هوشیاری کاربران و بیاعتمادی به پیامها و لینکهای ناشناس، مهمترین راه مقابله با کلاهبرداریهای سایبری در ایام اربعین است.