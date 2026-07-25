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مردی که زنان را با نوشیدنی آلوده بیهوش می‌کرد

مرد جوانی که با معرفی خود به‌عنوان مأمور و جلب اعتماد زنان و دختران، آنها را با نوشیدنی مسموم بیهوش کرده و اموالشان را سرقت می‌کرد، هنگام ورود به خانه یکی از قربانیان احتمالی در تهران دستگیر شد. تاکنون ۱۵ زن از این متهم شکایت کرده‌اند.
کد خبر: ۱۳۸۶۴۶۷
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3201 بازدید
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۷
متهم پشت به دوربین

به گزارش تابناک به نقل از نورنیوز؛ مأموران پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران به فعالیت مجرمانه مرد جوانی پایان دادند که با معرفی خود به‌عنوان مأمور و جلب اعتماد زنان و دختران، پس از ورود به خانه آنها با خوراندن نوشیدنی مسموم، قربانیان را بیهوش و اموالشان را سرقت می‌کرد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد متهم که پیش‌تر در یکی از شرکت‌های تهران مشغول به کار بود، پس از اخراج، این شیوه مجرمانه را برای کسب درآمد انتخاب کرده است. او با حضور در قهوه‌خانه‌ها و مکان‌های عمومی، زنان و دختران را شناسایی و پس از جلب اعتماد آنها، به خانه‌شان راه پیدا می‌کرد.

متهم در هر سرقت، نوشیدنی آلوده‌ای همراه داشت و پس از بیهوش شدن قربانیان، پول نقد، طلا، تلفن همراه، کارت‌های بانکی و رمز آنها را سرقت می‌کرد. سپس با استفاده از کارت‌های بانکی، موجودی حساب قربانیان را نیز برداشت کرده و متواری می‌شد.

تحقیقات پلیس نشان داد برخی از قربانیان پس از به‌هوش آمدن، متوجه سرقت اموال خود شده و به کلانتری مراجعه کرده‌اند. همچنین مشخص شد متهم در برخی موارد خود را مأمور معرفی می‌کرد و حتی برای جلب اعتماد، از تعدادی از زنان خواستگاری کرده بود.

بررسی پرونده‌های مشابه نشان داد ارزش اموال سرقت‌شده در هر فقره بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان بوده و شکایت‌ها از اواخر سال گذشته تاکنون ادامه داشته است. در ادامه تحقیقات، پرونده سرقت از یک مغازه نیز به این متهم مرتبط شد؛ جایی که او به‌عنوان کارگر، حدود ۳۰۰ میلیون تومان پول نقد و ۵۰ میلیون تومان طلا را از گاوصندوق سرقت کرده بود.

کارآگاهان همچنین دریافتند متهم پس از اطلاع از تصمیم برخی قربانیان برای شکایت، آنها را تهدید کرده و قصد اخاذی نیز داشته، اما در اجرای این نقشه موفق نبوده است.

سرانجام پلیس با اطلاع از اینکه متهم قصد دارد به خانه دختر جوان دیگری برود، محل را به‌صورت نامحسوس تحت نظر گرفت و هنگام ورود او به خانه، در عملیاتی غافلگیرانه دستگیرش کرد. دختر جوان پس از حضور مأموران متوجه شد فردی که به او اعتماد کرده، همان سارق و شیاد تحت تعقیب پلیس است.

متهم در بازجویی‌های اولیه به سرقت‌های سریالی اعتراف کرده است. تاکنون ۱۵ زن و دختر از او شکایت کرده‌اند که یکی از آنها زنی ساکن شیراز است و مدعی شده حدود ۵۰۰ میلیون تومان پول نقد، طلا و تلفن همراهش به همین شیوه سرقت شده است.

در حال حاضر متهم با دستور مقام قضایی در اختیار پلیس آگاهی تهران قرار دارد و تحقیقات برای شناسایی دیگر قربانیان و کشف سایر جرایم احتمالی او ادامه دارد.

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متهم زنان مسموم بیهوش سرقت
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
0
13
پاسخ
چنین تبهکار بیرحم و کلاهبرداری باید با چهره باز عکسشو بذارین تا قربانیهای دیگش هم ببینن و برن پلیس . مثلا عکس پشت سر که خدای نکرده آبروش نره ؟!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
پیش از هر چیزی باید به برخی تعهد اخلاقی رو آموخت بعدا نکات پیشگیری کننده را
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
0
15
پاسخ
واقعا زن یا دختر جوانی که یک مرد غریبه رو به خونش دعوت میکنه باید براش دل بسوزنیم؟
هیچکس دیگه نباید توی اون خونه باشه؟ والا عقل هم خب چیزی هستش.
مدارک میخوای بدی توی یک مکان عمومی قزاز بگذار
توی خونه قرار میگذاری چه انتظاری داری؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
0
11
پاسخ
دخترا چه آسون فریفته میشن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
1
15
پاسخ
یک سوال چرا باید این زنان و دختران به یک فرد غریبه و نامحرم اجازه ورود به خانه و خلوت خود را بدهند؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
دقیقا چرا؟؟؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
میگه اولش قرار توی کافه بودن و قرار دوم رفتن خونه
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