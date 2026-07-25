مرد جوانی که با معرفی خود به‌عنوان مأمور و جلب اعتماد زنان و دختران، آنها را با نوشیدنی مسموم بیهوش کرده و اموالشان را سرقت می‌کرد، هنگام ورود به خانه یکی از قربانیان احتمالی در تهران دستگیر شد. تاکنون ۱۵ زن از این متهم شکایت کرده‌اند.

به گزارش تابناک به نقل از نورنیوز؛ مأموران پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران به فعالیت مجرمانه مرد جوانی پایان دادند که با معرفی خود به‌عنوان مأمور و جلب اعتماد زنان و دختران، پس از ورود به خانه آنها با خوراندن نوشیدنی مسموم، قربانیان را بیهوش و اموالشان را سرقت می‌کرد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد متهم که پیش‌تر در یکی از شرکت‌های تهران مشغول به کار بود، پس از اخراج، این شیوه مجرمانه را برای کسب درآمد انتخاب کرده است. او با حضور در قهوه‌خانه‌ها و مکان‌های عمومی، زنان و دختران را شناسایی و پس از جلب اعتماد آنها، به خانه‌شان راه پیدا می‌کرد.

متهم در هر سرقت، نوشیدنی آلوده‌ای همراه داشت و پس از بیهوش شدن قربانیان، پول نقد، طلا، تلفن همراه، کارت‌های بانکی و رمز آنها را سرقت می‌کرد. سپس با استفاده از کارت‌های بانکی، موجودی حساب قربانیان را نیز برداشت کرده و متواری می‌شد.

تحقیقات پلیس نشان داد برخی از قربانیان پس از به‌هوش آمدن، متوجه سرقت اموال خود شده و به کلانتری مراجعه کرده‌اند. همچنین مشخص شد متهم در برخی موارد خود را مأمور معرفی می‌کرد و حتی برای جلب اعتماد، از تعدادی از زنان خواستگاری کرده بود.

بررسی پرونده‌های مشابه نشان داد ارزش اموال سرقت‌شده در هر فقره بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان بوده و شکایت‌ها از اواخر سال گذشته تاکنون ادامه داشته است. در ادامه تحقیقات، پرونده سرقت از یک مغازه نیز به این متهم مرتبط شد؛ جایی که او به‌عنوان کارگر، حدود ۳۰۰ میلیون تومان پول نقد و ۵۰ میلیون تومان طلا را از گاوصندوق سرقت کرده بود.

کارآگاهان همچنین دریافتند متهم پس از اطلاع از تصمیم برخی قربانیان برای شکایت، آنها را تهدید کرده و قصد اخاذی نیز داشته، اما در اجرای این نقشه موفق نبوده است.

سرانجام پلیس با اطلاع از اینکه متهم قصد دارد به خانه دختر جوان دیگری برود، محل را به‌صورت نامحسوس تحت نظر گرفت و هنگام ورود او به خانه، در عملیاتی غافلگیرانه دستگیرش کرد. دختر جوان پس از حضور مأموران متوجه شد فردی که به او اعتماد کرده، همان سارق و شیاد تحت تعقیب پلیس است.

متهم در بازجویی‌های اولیه به سرقت‌های سریالی اعتراف کرده است. تاکنون ۱۵ زن و دختر از او شکایت کرده‌اند که یکی از آنها زنی ساکن شیراز است و مدعی شده حدود ۵۰۰ میلیون تومان پول نقد، طلا و تلفن همراهش به همین شیوه سرقت شده است.

در حال حاضر متهم با دستور مقام قضایی در اختیار پلیس آگاهی تهران قرار دارد و تحقیقات برای شناسایی دیگر قربانیان و کشف سایر جرایم احتمالی او ادامه دارد.