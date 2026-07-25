مقامات اسرائیلی ارزیابی کرده بودند که رئیس‌جمهور ترامپ احتمالاً حمله‌ای بزرگ علیه ایران را در طول شب آغاز خواهد کرد که این امر موجب افزایش آمادگی‌های امنیتی شد. مقامات اسرائیلی در نهایت به این نتیجه رسیدند که ترامپ تصمیم گرفته دست نگه دارد تا زمان بیشتری برای واکنش دیپلماتیک به تهران داده شود.

به گزارش یدیعوت آحارونوت، مقامات اسرائیلی ارزیابی کرده بودند که رئیس‌جمهور ترامپ احتمالاً حمله‌ای بزرگ علیه ایران را در طول شب آغاز خواهد کرد که این امر موجب افزایش آمادگی‌های امنیتی شد.

به گزارش تابناک به نقل از انتخاب؛ در ادامه این مطلب آمده است: مقامات اسرائیلی در نهایت به این نتیجه رسیدند که ترامپ تصمیم گرفته دست نگه دارد تا زمان بیشتری برای واکنش دیپلماتیک به تهران داده شود.

ارزیابی اسرائیل بدون تغییر باقی مانده است و مقامات معتقدند که ایران شرایط واشنگتن را نخواهد پذیرفت و چشم‌انداز توافق نهایی میان آمریکا و ایران عملاً وجود ندارد.