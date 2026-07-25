چرا ترامپ از حمله نظامی به ایران عقبنشینی کرد؟
مقامات اسرائیلی ارزیابی کرده بودند که رئیسجمهور ترامپ احتمالاً حملهای بزرگ علیه ایران را در طول شب آغاز خواهد کرد که این امر موجب افزایش آمادگیهای امنیتی شد. مقامات اسرائیلی در نهایت به این نتیجه رسیدند که ترامپ تصمیم گرفته دست نگه دارد تا زمان بیشتری برای واکنش دیپلماتیک به تهران داده شود.
کد خبر: ۱۳۸۶۴۶۶| |
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به گزارش یدیعوت آحارونوت، مقامات اسرائیلی ارزیابی کرده بودند که رئیسجمهور ترامپ احتمالاً حملهای بزرگ علیه ایران را در طول شب آغاز خواهد کرد که این امر موجب افزایش آمادگیهای امنیتی شد.
به گزارش تابناک به نقل از انتخاب؛ در ادامه این مطلب آمده است: مقامات اسرائیلی در نهایت به این نتیجه رسیدند که ترامپ تصمیم گرفته دست نگه دارد تا زمان بیشتری برای واکنش دیپلماتیک به تهران داده شود.
ارزیابی اسرائیل بدون تغییر باقی مانده است و مقامات معتقدند که ایران شرایط واشنگتن را نخواهد پذیرفت و چشمانداز توافق نهایی میان آمریکا و ایران عملاً وجود ندارد.
گزارش خطا
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این اخیارها هیچکدوم قابل اطمینان نیست. فراموش نشه که در هر بار گذشته با ناباوری خمله شروع شد
آمریکایی جماعت باید کتک ش بزنید،باید مثل سگ این سگ پرستان را کوبید،امریکایی جماعت نه شرافت دارد،نه مردانگی دارد مشتی وحشی درنده ی زیاده خواه هستند ،اگر لگد مال بشوند کوتاه می آیند والا مثل سگ وحشی حمله می اورند
پاسخ ها
آرش کمان گیر| |
۲۱:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳