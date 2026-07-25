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آمریکا در حال بررسی طرح ربایش اورانیوم غنی‌شده ایران

ادعای نیویورک پست: آمریکا در حال بررسی طرح ربایش اورانیوم غنی‌شده از تأسیسات هسته‌ای ایران است.
کد خبر: ۱۳۸۶۴۶۲
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4156 بازدید
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۵
هلی برن نیرو

 

به گزارش تابناک به نقل از شفقنا؛ جوزف راجرز، معاون مدیر مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی، گفت: از شنیدن این حرف خوشم نمی‌آید، اما فکر می‌کنم محتمل‌ترین راه برای از بین بردن مواد هسته‌ای ایران، دست‌کم آنچه اکنون در اختیار دارد، یک عملیات نظامی است؛ زیرا مذاکرات به زودی به نتیجه‌ای نخواهد رسید.

یک منبع آگاه از برنامه‌ریزی‌های نظامی روز جمعه به روزنامه نیویورک پست گفت که این عملیات فوق‌العاده پیچیده، مشارکت هزاران نیروی زمینی را می‌طلبد که باید به تأسیسات هسته‌ای ایران یورش ببرند، از میان تله‌های انفجاری عبور کنند، از تیم‌های مهندسی و عمرانی استفاده کنند و همزمان یک نیروی دفاعی بزرگ را برای ایجاد حلقه امنیتی پیرامون این مراکز مستقر نگه دارند.

این منبع افزود که سپس یک تیم کوچک از نیرو‌های ویژه، عملیات بازیابی مواد هسته‌ای را انجام خواهد داد؛ فرآیندی که او آن را «بسیار خطرناک» توصیف کرد.

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اورانیوم غنی شده ربایش تاسیسات هسته‌ای
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۵
مسعود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
0
3
پاسخ
فیلم هندیه مگه؟!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
0
3
پاسخ
مگه کشکه
حجت
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
0
2
پاسخ
یعنی به همین راحتی از قبل همه خبردار باشند و آمریکاییهای بیان اورانیوم رو ببرند؟ خداوکیلی اعتماد به نفس تا این حد؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
0
5
پاسخ
فرودگاه اربیل از دیروز که آتش بس غیر رسمی شده کلی هواپیما ترابری داره میاد. اینا نشان حمله زمین خودشون یا کرد ها
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
1
5
پاسخ
هر وقت یادم میاد این چیزی که ترامپ برای 400 کیلوش اینجور داره خودشو به آب و آتیش میزنه؛ اوباما با گفتگو 11 تنش رو از چنگمون درآورد خاکستر میشم
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