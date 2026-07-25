به گزارش تابناک به نقل از شفقنا؛ جوزف راجرز، معاون مدیر مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی، گفت: از شنیدن این حرف خوشم نمی‌آید، اما فکر می‌کنم محتمل‌ترین راه برای از بین بردن مواد هسته‌ای ایران، دست‌کم آنچه اکنون در اختیار دارد، یک عملیات نظامی است؛ زیرا مذاکرات به زودی به نتیجه‌ای نخواهد رسید.

یک منبع آگاه از برنامه‌ریزی‌های نظامی روز جمعه به روزنامه نیویورک پست گفت که این عملیات فوق‌العاده پیچیده، مشارکت هزاران نیروی زمینی را می‌طلبد که باید به تأسیسات هسته‌ای ایران یورش ببرند، از میان تله‌های انفجاری عبور کنند، از تیم‌های مهندسی و عمرانی استفاده کنند و همزمان یک نیروی دفاعی بزرگ را برای ایجاد حلقه امنیتی پیرامون این مراکز مستقر نگه دارند.

این منبع افزود که سپس یک تیم کوچک از نیرو‌های ویژه، عملیات بازیابی مواد هسته‌ای را انجام خواهد داد؛ فرآیندی که او آن را «بسیار خطرناک» توصیف کرد.