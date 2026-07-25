حملاتی به پایگاه‌ آمریکا در اربیل عراق

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ امروز شنبه خبر‌هایی از وقوع انفجار‌هایی در اربیل عراق منتشر شدند.

برخی رسانه‌ها از حمله به پایگاه آمریکا در نزدیکی فرودگاه اربیل واقع در شمال عراق خبر دادند.

هنوز هیچ طرفی مسؤولیت این حملات را بر عهده نگرفته است و گزارش دقیقی از میزان تلفات و خسارات احتمالی این حملات نیز منتشر نشده است.

این در حالی است که یک منبع امنیتی روز شنبه مدعی شد پدافند هوایی اربیل یک پهپاد را در مجاورت این شهر سرنگون کرده است.

این منبع به خبرگزاری شفق نیوز مدعی شد که این پهپاد توسط پدافند هوایی متعلق به کنسولگری آمریکا رهگیری و سرنگون شده است.