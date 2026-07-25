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گوترش: بلندی‌های جولان خاک سوریه است

وزیر خارجه سوریه درباره دیدار با گوترش و هیئت همراه او گفت: در این دیدار توسعه همکاری‌ها با سازمان ملل را بررسی کردیم. دبیرکل سازمان ملل با استقبال جولانی وارد دمشق شد، او در ابتدای این سفر حمایت جامعه جهانی از سوریه را خواستار شد.
کد خبر: ۱۳۸۶۴۵۶
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تصویر گوترش در سوریه

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل امروز شنبه در سفری که به دمشق داشت، از جامعه جهانی خواست تمام تلاش خود را برای حمایت از مردم سوریه به کار بگیرد.

گوترش در بیانیه‌ای گفت: من همین الان در سفری برای ابراز همبستگی وارد دمشق شدم، پیام من روشن است: سازمان ملل در این لحظه حساس در کنار سوریه ایستاده است و من از جامعه بین‌المللی می‌خواهم که هر کاری از دستشان برمی‌آید برای حمایت از مردم سوریه انجام دهند.

همچنین اسعد الشیبانی، وزیر خارجه دولت انتقالی سوریه در کنفرانس خبری مشترک با گوترش اظهار کرد: این اولین سفر دبیرکل سازمان ملل به سوریه در طول ۱۷ سال گذشته است.

وزیر خارجه سوریه درباره دیدار با گوترش و هیئت همراه او گفت: در این دیدار توسعه همکاری‌ها با سازمان ملل را بررسی کردیم.

او با اشاره به اینکه دمشق از همکاری با نهاد‌های بین‌المللی استقبال می‌کند، گفت: به طور شفاف با سازمان منع سلاح‌های شیمیایی همکاری می‌کنیم.

وزیر خارجه سوریه افزود: ما در حال آماده شدن برای توافق بر سر طرح بهبودی برای سوریه با همکاری سازمان ملل هستیم.

الشیبانی ادامه داد: در راستای توسعه پایدار در سوریه تلاش می‌کنیم و تمرکزمان بر تامین امنیت در مرز‌های مشترک است.

او همچنین گفت: به تازگی بیش از ۳.۵ میلیون سوری به کشور بازگشته‌اند.

او در ادامه با اشاره به ورود اشغالگران صهیونیست به خاک سوریه گفت: نقض حاکمیت سوریه توسط اسرائیل، تهدید مستقیمی برای امنیت منطقه است.

وزیر خارجه سوریه تاکید کرد: ما خواستار عقب‌نشینی اسرائیل از خاک سوریه و اجرای توافق لغو درگیری هستیم.

اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه، تاکید کرد: ثبات منطقه‌ای با توجه به تجاوزات اسرائیل و اشغال خاک سوریه همچنان غیرممکن است.

گوترش نیز در این دیدار گفت: ما باید به سوریه در بازسازی و نیز بازگشت داوطلبانه پناهجویان کمک کنیم.

دبیرکل سازمان ملل تاکید کرد: نقض حاکمیت سوریه مساله‌ای غیر قابل پذیرش بوده و باید متوقف شود.

او ادامه داد: موضع ما درباره حمایت از تمامیت ارضی سوریه روشن است و ما بر لزوم توقف تمامی نقض‌ها تاکید داریم.

گوترش همچنین تاکید کرد: آنچه در بلندی‌های جولان اتفاق می‌افتد «کاملاً غیرقابل قبول» است و این منطقه متعلق به سوریه است. وی بر آمادگی سازمان ملل متحد برای حمایت از گذار سیاسی و مسیر عدالت انتقالی تأکید و خاطرنشان کرد که سوریه «در مرحله بهبود و سرمایه‌گذاری» است و برای ساختن آینده‌ای بهتر برای سوری‌ها به رهبری، بینش و اعتماد به نفس نیاز دارد.

پیشتر به گزارش الحدث، ابو محمد الجولانی، رئیس دولت انتقالی سوریه در کاخ الشعب شهر دمشق میزبان گوترش و هیات همراه او بود.

در این مراسم اسعد الشیبانی و جمعی از مسؤولان این کشور نیز حضور داشتند.

به گزارش سانا، در این دیدار راه‌های تقویت همکاری میان سوریه و سازمان ملل در زمینه‌های انسانی و توسعه‌ای و نیز حمایت از تلاش‌ها برای بهبود و بازسازی مورد بررسی قرار گرفت و دو طرف بر احترام به حاکمیت، وحدت و تمامیت ارضی سوریه تاکید کردند. ‎

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آنتونیو گوترش دمشق بلندی های جولان سوریه
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی:
انتشار یافته: ۱
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
0
0
پاسخ
بی خاصیت ترین سازمان دنیا . همین سازمان ملل هست
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