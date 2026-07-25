میلاد زکیپور به تراکتور پیوست
مدافع چپ باتجربه فوتبال کشورمان با امضای قراردادی رسمی به تراکتور اضافه شد.
کد خبر: ۱۳۸۶۴۵۱| |
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مدافع چپ باتجربه فوتبال کشورمان با امضای قراردادی رسمی به تراکتور اضافه شد.
به گزارش تابناک به نقل از رسانه رسمی باشگاه تراکتور، میلاد زکیپور که سابقه حضور در تیمهای استقلال، سپاهان اصفهان (در دو مقطع) و گلگهر سیرجان را در کارنامه دارد، پس از توافق با باشگاه تراکتور، از فصل جدید پیراهن این تیم را بر تن خواهد کرد.
زکیپور سابقه حضور در اردوهای تیم ملی را دارد.
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