اوسمار سرمربی دیوا یونایتد اندونزی شد

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ «اوسمار ویرا» سرمربی سابق پرسپولیس هدایت تیم دیوا یونایتد اندونزی را برعهده گرفت.

اوسمار ویرا، سرمربی سابق پرسپولیس، کمتر از دو هفته پس از پایان همکاری با سرخ‌پوشان، مقصد جدید خود را انتخاب کرد و با اعلام باشگاه DEWA UNITED BANTEN FC هدایت این تیم اندونزیایی را بر عهده گرفت