کنترل جادههای اربعینی کرمانشاه با پهپاد
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ همزمان با افزایش سفرهای اربعینی و رشد چشمگیر تردد در محورهای مواصلاتی استان، پلیس راه کرمانشاه با اجرای طرحی ۲۱ روزه، استقرار دهها تیم عملیاتی، بهرهگیری از پهپادهای پایش ترافیک و راهاندازی مراکز مانیتورینگ، مدیریت ترافیک و کاهش حوادث جادهای را در دستور کار قرار داده است؛ اقدامی که تاکنون با وجود افزایش حجم سفرها، کاهش ۵۰ درصدی فوتیهای تصادفات را به دنبال داشته است.
سرهنگ مهدی جعفری، رئیس پلیس راه استان کرمانشاه در گفتوگو با خبرنگار فارس، اظهار کرد: طرح ویژه ترافیکی اربعین با هدف مدیریت تردد زائران، تسهیل عبور و مرور، پیشگیری از وقوع سوانح و ارتقای ایمنی سفرها از ۲۵ تیرماه آغاز شده و تا ۱۶ مردادماه به مدت ۲۱ روز ادامه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه امسال استان کرمانشاه به دلیل قرار گرفتن در مسیر مرز خسروی و مرز سومار، هم مبدأ سفر، هم مسیر عبور و هم مقصد زائران اربعین است، افزود: با پیشبینی افزایش حجم تردد، تیمهای پلیس راه تقویت شده و علاوه بر ظرفیت استان، خودروها و نیروهای کمکی نیز از مرکز کشور به کرمانشاه اعزام شدهاند.
رشد ۳۳ درصدی تردد زائران در جادههای اربعینی کرمانشاه
رئیس پلیس راه استان کرمانشاه از فعالیت ۷۶ تیم عملیاتی محسوس و نامحسوس در محورهای مواصلاتی خبر داد و گفت: هماکنون ۸۵ گشت محسوس و نامحسوس در جادههای استان مستقر هستند تا ضمن روانسازی ترافیک، بر رفتار رانندگان و ایمنی سفرها نظارت مستمر داشته باشند.
جعفری با اشاره به افزایش ترددهای اربعینی اظهار کرد: از ۲۵ تیرماه تا پایان روز دوم مرداد، ۲۹ هزار دستگاه خودرو و ۶۸ هزار زائر از محورهای مواصلاتی استان تردد کردهاند که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۱۴ درصد در تعداد خودروها و ۳۳ درصد در تعداد زائران افزایش داشته است.
وی افزود: با وجود این افزایش تردد، آمار فوتیهای ناشی از تصادفات جادهای در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۰ درصد کاهش یافته که نشاندهنده اثرگذاری اقدامات کنترلی و همکاری رانندگان در رعایت مقررات است.
۲ پهپاد بر فراز جادههای اربعین کرمانشاه
رئیس پلیس راه کرمانشاه درباره وضعیت فعلی جادههای استان نیز گفت: محور کنگاور تا سهراهی اسلامآبادغرب دارای ترافیک پرحجم و سنگین اما روان است و هیچ گره ترافیکی در این مسیر مشاهده نمیشود. همچنین در مسیر اسلامآبادغرب به سمت مرز خسروی نیز ترافیک در مسیر رفت نیمهسنگین اما روان بوده و در مسیر بازگشت نیز تردد خودروها در شرایط عادی جریان دارد.
جعفری با اشاره به اضافه شدن مرز سومار به مرزهای اربعینی استان، تصریح کرد: با حمایت استاندار کرمانشاه، مرز سومار نیز به عنوان دومین مرز اربعینی استان آماده خدمترسانی و اعزام زائران شده و بخشی از بار ترافیکی سفرهای اربعین را بر عهده خواهد گرفت.
وی از استفاده از فناوریهای نوین برای مدیریت ترافیک خبر داد و گفت: امسال دو فروند پهپاد به صورت مستمر گردنهها، نقاط پرتردد و محلهای احتمالی ایجاد گرههای ترافیکی را رصد میکنند و اطلاعات لحظهای را برای تصمیمگیری سریع به مرکز فرماندهی ارسال خواهند کرد.
۱۰ ایستگاه خوابزدایی در مسیر زائران
رئیس پلیس راه استان کرمانشاه همچنین از راهاندازی مراکز مانیتورینگ خبر داد و افزود: برای نخستین بار، یک مرکز مانیتورینگ در ستاد پلیس راه و سه مرکز دیگر در پاسگاههای پلیس راه استان با همکاری ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای راهاندازی شده که به صورت شبانهروزی تصاویر محورهای مواصلاتی را دریافت و پایش میکنند.
وی درباره زمان اوج سفرهای اربعینی نیز گفت: پیشبینی میشود اوج ترافیک مسیر رفت در روزهای ششم تا هشتم مرداد باشد. همچنین از نهم تا پانزدهم مرداد، محورهای استان شاهد تردد پرحجم در هر دو مسیر رفت و برگشت خواهند بود و اوج بازگشت زائران نیز در روزهای شانزدهم تا هجدهم مرداد پیشبینی میشود.
جعفری با اشاره به تجربه موفق سال گذشته در ایجاد ایستگاههای خوابزدایی اظهار کرد: این ایستگاهها نقش مؤثری در کاهش تصادفات داشتند و امسال نیز ۱۰ ایستگاه خوابزدایی در مسیر کنگاور تا مرز خسروی برای استراحت رانندگان و زائران برپا شده است.
وی از رانندگان خواست با استراحت کافی، از رانندگی در حالت خستگی و خوابآلودگی خودداری کنند و افزود: بررسیهای پلیس نشان میدهد مهمترین عوامل وقوع تصادفات سال گذشته، خستگی، خوابآلودگی، حواسپرتی، نداشتن تمرکز و سرعت غیرمجاز بوده است.
۳۲ نقطه حادثهخیز جادههای کرمانشاه ایمنسازی شد
رئیس پلیس راه استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: حدود ۶۰ درصد تصادفات در ۳۰ کیلومتری ورودی شهرها و در پایان سفرها رخ میدهد؛ از این رو از رانندگان و حتی سرنشینان خودروها انتظار میرود با مسئولیتپذیری، راننده را به رعایت قوانین و پرهیز از رانندگی در شرایط خستگی یا عجله تشویق کنند.
وی همچنین از زائران خواست در صورت نیاز به خدمات و اطلاعات ترافیکی، از طریق مرکز فوریتهای پلیس، سامانه ۱۲۰ پلیس و سامانه ۱۴۱ سازمان راهداری، آخرین وضعیت راهها را دریافت کنند تا در کوتاهترین زمان ممکن به درخواستهای آنان رسیدگی شود.
جعفری در پایان با اشاره به اقدامات انجامشده برای ارتقای ایمنی راهها گفت: در استان کرمانشاه ۳۲ نقطه مستعد حادثه و پرتصادف شناسایی شده بود که بخش قابل توجهی از آنها با همکاری ادارهکل راه و شهرسازی و ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای اصلاح شده است. در سایر نقاط نیز به دلیل محدودیت اعتبارات، عملیات آشکارسازی، نصب علائم هشداردهنده و افزایش ایمنی مسیرها انجام شده تا خطر وقوع حوادث به حداقل برسد.این نسخه از نظر ساختار، چینش اطلاعات، لحن و نقلقولها مطابق استاندارد خبرگزاری فارس تنظیم شده و دادههای پراکنده را در یک روایت منسجم و حرفهای کنار هم قرار میدهد.